Adiós a ir arrugado: LIDL tiene la solución barata con la que no tendrás que volver a usar la plancha

Cada vez que Lidl lanza un pequeño electrodoméstico orientado al uso diario, la reacción suele ser la misma entre sus muchos clientes y es que generalmente suelen agotarse en su bazar online. Precisamente, eso es lo que está pasando actualmente con su nuevo vaporizador vertical, un modelo sencillo y barato que apunta directamente a uno de los problemas más comunes en cualquier casa: las prendas que se arrugan justo cuando no hay tiempo para sacar la plancha. Por 17,99 euros, y en venta sólo online, la cadena apuesta por un aparato pensado para resolver situaciones cotidianas sin complicaciones ni grandes despliegues.

La idea de este dispositivo compacto es que permita dejar una camisa o un vestido en condiciones en cuestión de minutos, sin tabla de planchar y sin esperas. No busca competir con modelos de alta gama, pero sí ocupar ese espacio práctico y rápido que muchas personas necesitan antes de salir de casa. Y esa es, precisamente, la razón por la que está generando tanto interés ya que funciona tal y como promete y cubre una necesidad real, sin artificios. El auge de estos vaporizadores no es casual. La ropa del día a día, sobre todo tejidos sintéticos o mezclas más modernas, responde mejor al vapor que al planchado tradicional, y la inmediatez se convierte en el principal argumento. Este modelo de LIDL, que combina precio, rapidez y diseño compacto, se posiciona justo en ese nicho donde la comodidad pesa más que la perfección absoluta.

LIDL tiene la solución para no volver a usar la plancha

La plancha de vapor vertical de LIDL destaca, en primer lugar, por su simplicidad. Su funcionamiento se basa en tres pasos: llenar el depósito, conectarla y esperar apenas 30 segundos. Ese tiempo de calentamiento es uno de los argumentos de venta más sólidos, ya que convierte el dispositivo en una solución inmediata para momentos de prisa o imprevistos.

En cuanto a características técnicas, cuenta con una potencia de unos 1.200 W con un depósito de agua de 120 ml y emisión de vapor continuo de 20 g/min. Además se vende en beige o en negro (podemos elegir) y su precio, sólo a la venta en el bazar online de Lidl, es de 17,99 euros. El diseño incorpora un mango plegable, un detalle que marca la diferencia en un mercado donde el tamaño suele ser el principal inconveniente. En este caso, el dispositivo cabe en un cajón pequeño, una mochila o una maleta de mano, lo que lo convierte en un aliado para quienes viajan por trabajo o simplemente necesitan tenerlo a mano en cualquier momento.

Apta para la mayoría de tejidos y pensada para usar en vertical

El vapor vertical se ha consolidado como una de las opciones más prácticas para eliminar arrugas de forma rápida. En este modelo, el caudal de 20 g/min permite un repaso eficaz en prendas colgadas sin necesidad de tabla. Funciona especialmente bien en:

Camisas que se han arrugado ligeramente en el armario

que se han arrugado ligeramente en el armario Blusas finas

finas Pantalones de tela suave

de tela suave Vestidos ligeros

ligeros Ropa sintética o de punto

sintética o de punto Cortinas y textiles del hogar

Al no ejercer presión directa sobre la prenda, el riesgo de marcas o brillos es muy bajo, lo que facilita su uso incluso en tejidos más delicados. Eso sí, sigue siendo importante comprobar que la prenda admite planchado. Para el día a día, el rendimiento es coherente con lo que busca su público: alisar, refrescar y darle un aspecto más cuidado a la ropa en cuestión de segundos.

Depósito extraíble y vapor estable para un uso cómodo

Una de las mayores ventajas prácticas está en su depósito de 120 ml, extraíble y cómodo de rellenar. El tamaño es suficiente para planchar varias prendas seguidas, algo útil cuando se prepara la ropa de toda la semana o cuando se usa antes de viajar.

El sistema de bomba eléctrica ayuda a mantener un vapor constante, evitando los tirones o la salida irregular que a veces aparece en modelos de gama baja. Esto mejora la experiencia de uso y acelera el proceso, ya que no es necesario repasar muchas veces la misma zona. Además de alisar, el vapor ayuda a refrescar tejidos y atenuar olores suaves, algo útil en prendas que no están sucias pero han permanecido guardadas durante días.

Una alternativa real para hogares pequeños y para quienes teletrabajan

Este tipo de vaporizadores se ha convertido en un recurso habitual en perfiles muy distintos: personas que teletrabajan y necesitan estar presentables en videollamadas, quienes se desplazan a menudo por trabajo, estudiantes que viven en pisos pequeños o simplemente usuarios que buscan una opción sencilla para no depender de la plancha convencional.

El hecho de que el modelo de Lidl solo se venda online confirma una tendencia y es que estos pequeños electrodomésticos se consumen cada vez más como artículos prácticos de compra rápida, sin necesidad de que el cliente acuda a tienda física.

Un precio que marca la diferencia

En un mercado donde las planchas de vapor vertical suelen moverse entre los 25 y los 40 euros, la propuesta de LIDL por 17,99 euros destaca de forma evidente. La relación calidad–precio es uno de los argumentos más potentes de este lanzamiento, sobre todo para quienes buscan un aparato básico pero funcional.

El dispositivo ofrece:

Calentamiento en medio minuto

Mango plegable

Depósito cómodo y suficiente

Peso ligero

Vapor estable

Fácil mantenimiento

Uso rápido sin necesidad de tabla

No sustituye a una plancha tradicional para prendas muy estructuradas, pero sí resuelve el 80 % de las situaciones cotidianas sin esfuerzo.