Los incendios que la FIFA tiene que apagar en 102 días: Irán y México ponen en vilo el Mundial

Los problemas se multiplican a apenas tres meses y medio para que arranque el Mundial 2026. Muchas son las dudas que surgen a falta de 102 días para que arranque la cita que paralizará el mundo durante los meses de junio y julio. Apenas tres meses y medio para que dé comienzo en México un Mundial que se jugará también en Canadá pero que desarrollará buena parte de su actividad en Estados Unidos. Y los incendios activos son de calado, sobre todo tras la escalada bélica en Irán.

Queda tiempo y, por tanto, tiempo para solucionarlo. Aunque la solución no depende de la FIFA, sí que el organismo que preside Gianni Infantino tiene que aparecer como una especie de mediador, haciendo fuerza para que se solucionen los conflictos que les afectan directamente. Una es la situación del país asiático, cuya presencia este verano en Estados Unidos está, lógicamente, en jaque. La otra es la garantía de la seguridad en México, tras la violencia y disturbios que derivaron de la muerte del capo de uno de los mayores cárteles de la droga.

El mundo está en tensión después de un año de lo más frenético en cuanto a acontecimientos políticos, aunque dos de los últimos han sido los que han tocado directamente a la FIFA y a la gran cita deportiva programada para este verano. Afectan directamente a uno de los anfitriones –México– y a uno de los participantes, como es Irán.

Los ataques a Irán en busca de tumbar el régimen de los ayatolás han llevado a poner en riesgo la presencia de una de las selecciones clasificadas. Estados Unidos e Israel han bombardeado de forma conjunta y coordinada el país de Oriente Medio, matando al líder Jameneí. Algo que ha provocado una respuesta del régimen musulmán contra ambos países bombardeando posiciones militares estadounidenses en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí.

La duda ahora es evidente. ¿Estará Irán en el próximo Mundial? El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, ya se ha pronunciado y ha dejado todo, prácticamente, en manos de Infantino: «Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso».

Irán, además, quedó encuadrada en el grupo G y todos sus partidos los disputará en suelo estadounidense. Debutará ante Nueva Zelanda el 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde también jugará el 21 contra Bélgica, cerrando la fase de grupos en Seattle, el día 26 contra Egipto, en un partido que ya ha suscitado polémica puesto que estaba previsto que FIFA celebrase un evento destinado a celebrar y defender los derechos del colectivo LGTBIQ+.

En las 14 semanas que quedan hasta que arranque el Mundial, son muchas las cosas que pueden pasar en relación a Irán. Sobre todo tras la muerte de Jameneí, que abre la puerta a un cambio de régimen en el país árabe. En todo caso, la FIFA debe hacer de mediador para, al menos, poder garantizar la presencia de la selección iraní en suelo norteamericano para la disputa del Mundial.

Irán y México ponen en jaque al Mundial

No es el único conflicto que deben resolver desde Zúrich. Gianni Infantino tiene otro problema que afecta directamente a la seguridad del Mundial 2026. La muerte en Jalisco de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ha derivado en unas escenas de violencia en las calles de las zonas controladas por estos narcotraficantes. Una de ellas es Guadalajara, sede mundialista, donde precisamente jugará España contra Uruguay su tercer encuentro de la fase de grupos.

Según Trump, el Cártel Jalisco Nueva Generación se trata de «una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo», por lo que no parece que sea fácil contener la seguridad en las calles. La primera prueba de fuego la tendrán en las repescas intercontinentales, que se celebrarán a finales de marzo en Guadalajara y Monterrey y de donde saldrán las últimas dos clasificadas para el Mundial. Pese a todos los disturbios, las sedes se mantienen de momento.