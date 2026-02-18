Infantino apoya a Vinicius y pide sanciones: «Hay que exigir cuentas a los responsables»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha mostrado todo su apoyo a Vinicius Jr. por el episodio racista que vivió en Da Luz. En el comunicado publicado por el máximo organismo del fútbol mundial, Infantino asegura que le «conmocionó y entristeció ver el presunto incidente de racismo» hacia el futbolista del Real Madrid. Reitera su respaldo al brasileño y pide que se tomen «medidas y exijan cuentas a los responsables».

«Me conmocionó y entristeció ver el presunto incidente de racismo hacia Vinícius Junior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF», comienza diciendo el presidente de la FIFA, que pide sanciones para los responsables: «No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables».

«En la FIFA, a través de la Posición Global Contra el Racismo y el Panel de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes», añade Infantino.

Por último, el máximo responsable de la FIFA dio la enhorabuena al árbitro por activar el protocolo antirracismo, para poder abordar la situación como tocaba. Además, Infantino reiteró su «¡no al racismo!» y se solidariza «con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación».

«Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación. La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas de racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!», concluye el comunicado de Gianni Infantino publicado por la FIFA tras los insultos racistas a Vinicius.