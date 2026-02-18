El Real Madrid busca cerrar su billete para los cuartos de final de la Champions League después de superar en la ida (2-3) al París FC. Las pupilas de Pau Quesada reciben en el Di Stefano al conjunto francés, con el objetivo de situarse por segundo año consecutivo entre los ocho mejores equipos del continente. Para lograrlo les vale con firmar las tablas en el marcador, pero quieren llegar con buenas sensaciones a una ronda de cuartos de final en la que ya espera el FC Barcelona.

El equipo madridista mostró entereza mental en el duelo de la pasada semana en tierras parisinas. Las locales se adelantaron a los diez minutos de juego, por mediación de Korosec, pero la reacción del Real Madrid llegó antes del descanso. Caroline Weir y Athenea del Castillo dieron un vuelco al marcador en apenas seis minutos. En la segunda mitad, Linda Caicedo puso tierra de por medio con el tercer tanto y dejó al París en el alambre. Un tanto de Mendy en la recta final del choque dio una vida extra al equipo francés para intentar la remontada en el partido de vuelta.

Pese a ello, el equipo que dirige Pau Quesada es muy favorito para superar los playoffs y sellar el billete a cuartos de final. El precedente entre ambos conjuntos en la fase de liga de la presente edición de la Champions puede jugar a favor del París. En aquel partido, correspondiente a la tercera jornada, el equipo francés se adelantó en el electrónico y no cedió la ventaja hasta los segundos finales del choque, cuando Weir rescató el empate. El París buscará un plan similar para el asalto al Di Stefano: encontrar un gol tempranero y aguantar en bloque bajo las embestidas locales.

El Real Madrid también enfrenta a sus precedentes en partidos decisivos de esta Champions. En su cabeza rondarán los fantasmas de la visita al Twente en la última jornada de la liguilla. Las blancas dependían de sí mismas, necesitaban ganar, para entrar en el Top 4 y acceder de forma directa a los cuartos de final. El inesperado empate en Países Bajos condenó al Real Madrid a disputar esta ronda de playoffs y a un cuadro que ya dibuja un Clásico en cuartos de final.

El Real Madrid busca seguir en el Top 8 europeo

Con el estreno del nuevo formato en la Champions League Femenina, el Real Madrid enfrenta el final de la primera eliminatoria de playoffs de su historia. El premio es acceder a unos cuartos de final europeos que ha alcanzado dos veces. La primera de ellas en la temporada 2021-22, en la que cayó ante el FC Barcelona. Tras dos años de ausencia entre las ocho mejores de la Champions, las madridistas regresaron a los cuartos para medirse al Arsenal. Después de un 2-0 favorable al Madrid en la ida, las gunners, a la postre campeonas, remontaron con un 3-0 en casa.

El primer paso para las pupilas de Pau Quesada es mantener la ventaja en la eliminatoria ante el París. El 2-3 postrero de las francesas en la ida -junto al precedente de la fase de liga- avisan al Real Madrid de que no hay lugar para la relajación. Se espera que el técnico madridista apueste por un once similar al del encuentro en Francia, aún a la espera del regreso de Signe Bruun a las convocatorias. Las rotaciones fueron numerosas en la victoria liguera del domingo ante el Alhama. De vuelta a una competición más exigente, el objetivo es claro: competir en los grandes partidos como se hace en el día a día.