El Real Madrid cumple ante el Tenerife con una victoria que sale cara por las lesiones

El Real Madrid sumó otra victoria en la liga femenina al vencer por 2-0 en Valdebebas al Costa Adeje Tenerife, sumando el quinto triunfo consecutivo y asentándose en la segunda plaza antes del parón por selecciones. El equipo de Pau Quesada fue de menos a más y tras jugar prácticamente todo el encuentro ante 10, marcó los dos goles de la victoria en la segunda parte. Eso sí, el triunfo vino con percances en forma de lesiones: Linda Caicedo, Naomie Feller y Sandie Toletti.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Yerliane Moreno en el minuto 7, lo que dejó muy tocado a un Tenerife que ya tuvo que jugar a merced de esa situación tan difícil. La expulsión se debió por una durísima entrada sobre Caicedo, que acabó lesionada. El Real Madrid, como era esperado ante un rival ante 10, fue un ciclón con un sinfín de ocasiones. Los datos fueron tremendos: 22 remates de las blancas, 0 de la tinerfeñas.

Eso sí, los goles de las de Quesada no llegaron hasta la segunda parte, cuando salieron de vestuarios lanzadas a por el triunfo. Alba Redondo, en el primer minuto de la segunda parte, puso el 1-0, resultado que se amplió con un gol de Angeldahl en el minuto 60.

La peor de las noticias para el Real Madrid en este encuentro ante el Tenerife fueron las tres lesiones. A la ya comentada de Linda Caicedo, se sumaron las de Sandie Toletti y Naomie Feller, de las que habrá que esperar más pruebas para saber su alcance justo ahora que llega un parón por selecciones.

Con 50 puntos, el Real Madrid se queda tal y como estaba, segundo en la clasificación, a diez del Barcelona y seis por encima de la Real Sociedad (que pueden ser tres si las donostiarran ganan este domingo), que es además el próximo rival del equipo blanco, ya en el marzo.