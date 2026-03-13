Guardiola no supera la derrota ante el Real Madrid: «Tengo una opinión de lo que pasó y no cambiará»

La temporada del Real Madrid llevaba a sus aficionados por el camino de la amargura entre cambios de entrenador, eliminación prematura en Copa e irregularidades en Liga. Todo era negro o gris cuanto menos. Todo hasta que sonaron los acordes del himno de la Champions y se desató la mejor versión del equipo blanco. Una capaz de arrollar al City de Guardiola y dejar la eliminatoria vista para sentencia.

Una goleada —triplete de Valverde mediante— que no mina las aspiraciones del equipo inglés. «No se han apostado muchos dólares del banco a que remontaremos, así que ya veremos el martes…», deslizó Guardiola. El técnico español ha sido objeto de numerosas críticas por su planteamiento ultraofensivo en el Bernabéu. «Siempre pienso en lo que es mejor para el equipo», deslizó.

«He perdido muchas veces en las fases eliminatorias de la Champions, muchísimas veces. Me han masacrado por decisiones arbitrales y por lo que pasó. No es la primera vez. Aun así, sigo aquí, en esta posición, hasta el último día. Puedo discutir la decisión sobre la alineación, pero no voy a convenceros porque perdimos. Si la discusión hubiera sido antes, lo entendería», añadió Guardiola.

Pep, tres días después, sigue en la misma reflexión hecha nada más acabar el partido. Tengo una opinión sobre el partido de Madrid, y no va a cambiar. Hicimos cosas muy, muy buenas. Y en las demás, podríamos haberlo hecho mejor, sí, por supuesto. Los primeros 20 minutos, antes del primer gol, fueron excepcionales, de los mejores que hemos jugado en el Bernabéu en cuanto a ‘Venimos a crear peligro’. ¡Fuimos una amenaza! Pero después, llegaron las emociones», finalizó.

El técnico español volvió a mostrarse tajante al referirse a la dificultad de conquistar la Premier League, una competición que, según ha defendido en repetidas ocasiones. «Es el título más difícil». Advirtió que un nuevo tropiezo podría resultar definitivo en la pelea por el campeonato. «La Premier es el título más difícil y, si volvemos a tropezar, estará acabada», señaló. Actualmente, su equipo se encuentra a siete puntos del Arsenal.