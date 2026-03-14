El City entra en barrena: empata ante el West Ham y se despide de la Premier

El Manchester City se la pega en la Premier League a tres días de recibir en el Etihad Stadium al Real Madrid. Los de Pep Guardiola no pudieron pasar del empate ante el West Ham, pegándose un tiro en el pie por la lucha por el título liguero que cada vez toma más el color blanco y rojo de los gunners, del Arsenal, que puede tomar más distancia si cabe en el liderato. Los citizens recibirán al conjunto merengue con la necesidad de remontar y en una dinámica terrible.

No se guardaba absolutamente nada Pep Guardiola ante el West Ham pese a tener que remontar tres goles ante el Real Madrid esta próxima semana en Champions. Los citizens se han quedado solo en la lucha por el liderato del Arsenal y no pueden desaprovechar ninguna jornada por sumar e intentar recortar. Arriba solamente se quedaron fuera Savinho y Doku, también a Dias en la zaga. Por ellos tenían la oportunidad Nunes, Ait-Nouri y Marmoush.

El dominio del Manchester City se materializó desde los primeros compases, con un Rodri Hernández muy protagonista, siempre siendo el eje sobre el que gira todo el equipo. Pese al control absoluto de los citizens, las ocasiones no aparecían, le costaba generar peligro real al cuadro de Guardiola.

Fue precisamente cuando comenzaba a asomar la patita el conjunto hammer cuando dio el golpe el City. Bernando Silva se inventaba un centro-chut que se fue directo a la escuadra, superando al portero y firmando un golazo… aunque con altas dosis de fortuna. Aunque la alegría del City duró más bien poco.

Tras el gol de Bernardo Silva, el West Ham se estira y fuerza un córner. Es en este en el que Bowen teledirige una pelota a la cabeza de Mavrapanos, que se impone ante todos y logra cabecear a gol ante Donnarumma, que no brilló por una gran reacción, ni ante el centro ni ante el disparo.

Al borde del descanso, Semenyo tuvo una gran oportunidad para permitir al City irse al descanso con el marcador de cara, pero no fue así. El chut lamió el poste… pero por fuera.

Tras el descanso, el monólogo del City continuaba, con el West Ham achicando agua con notable acierto. Era Todibo el más lúcido de los hammers en esos últimos metros, providencial ante Haaland. Cuando no era éste, era Hermansen el que evitaba males mayores, con una buena atajada ante disparo ajustado del noruego.

Los nervios de Guardiola crecían y optaba por mover el banquillo en busca de algo que no tenía en el campo. El catalán apostaba por Cherki y Doku en lugar de Ait-Nouri y Marmoush, buscando frescura y desequilibrio, gente que fabricara lo que no estaban haciendo los nombres iniciales, aunque la historia cambió poco.

Había más movimientos desde el banquillo. En el West Ham entraba el español Adama Traoré y por el City Reijnders y Foden, pólvora para los últimos 15 minutos de juego con el 1-1 en el marcador y todo en juego aún. Un buen centro de Cherki y algunas acciones de Doku enceraron al West Ham en los últimos compases. Fue Reijnders el que hizo contener el aire a los aficionados hammers con un latigazo que repelió el larguero casi al final.

El partido acabaría con 1-1 en el marcador tras una gran salvada de Mavropanos ante la oportunidad de O’Reily en boca de gol, y el Manchester City se pega otro tiro en el pie esta temporada, dejando muy difícil el título de Premier League y con la moral por los suelos de cara a la vuelta de octavos de final ante el Real Madrid de este próximo martes.