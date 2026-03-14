El Real Madrid frena el scouting de próximo entrenador y Arbeloa gana puntos para seguir

El duelo que enfrentó a Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu fue un soplo de aire fresco para un vestuario madridista necesitado de alegrías. También fue la confirmación de que Arbeloa tiene madera para ser entrenador del conjunto blanco. Nadie puede asegurar su continuidad una vez finalice la temporada, pero tras lo visto contra los de Guardiola, donde el salmantino pasó por encima del catalán, desde la dirección deportiva tienen claro que buscar un entrenador no es una urgencia y que lo más apropiado es esperar a ver cómo termina la temporada el actual técnico.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, contó en El Chiringuito de Jugones que «». «», añadió.

Arbeloa, tras su exhibición táctica ante el Manchester City, tiene mucho más que crédito. En estos momentos, desde Valdebebas sólo quieren darle tiempo y paciencia, porque poco a poco está demostrando que puede ser un técnico de presente y también de futuro. El técnico ha sido capaz de recuperar a un vestuario tocado y de tener comprometido a un equipo capaz de creer en su plan, llevarlo a cabo y ejecutarlo con éxito.

La condición que le pone el Real Madrid

Eso sí, Arbeloa tendrá más sencillo seguir siendo entrenador del Real Madrid la próxima temporada si gana uno de los dos títulos a los que los madridistas siguen aspirando: la Liga o la Champions. El reto es mayúsculo y tanto desde la cúpula como el propio técnico tienen claro que, si no gana, deberán separar sus caminos.

Lo que es una realidad es que en estos momentos, desde Valdebebas, no se buscan entrenadores. La dirección deportiva tiene claro que debe tener paciencia y no tomar decisiones en caliente ni precipitadas. Apuestan por esperar a ver cómo evoluciona lo que resta de temporada para empezar a tomar una decisión u otra. No obstante, Arbeloa ha sido capaz de sorprender a unos y confirmar a otros que es un gran entrenador.

Arbeloa lo tiene claro

Arbeloa es el primero que sabe que, si no gana, su futuro como entrenador del Real Madrid será complicado. La entidad blanca exige ganar y levantar títulos por encima de todo y, de no hacerlo, es el primero en comprender que, una vez finalice la presente temporada, será cesado. Lo que no se contempla en estos momentos -y no se contemplará salvo hecatombe- es que no termine la temporada, ya que, vista la situación, quemar a otro entrenador carece de sentido.