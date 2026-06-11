El Real Madrid mantiene su confianza en Pau Quesada: seguirá la próxima temporada al frente del femenino

El Real Madrid femenino ya prepara la próxima temporada 2026/27. En el plano deportivo, desde el club son conocedores de las cinco jugadoras –Misa Rodríguez, Rocío Gálvez, Tere Abelleira, Naomie Feller y Caroline Weir– que abandonarán la disciplina blanca. Con otras de la actual plantilla hay serias dudas, como es el caso de Antonio Silva, Sara Holmgaard y Hanna Benisson. Y, si miramos al banquillo, esas dudas ya se han disipado.

Tal y como ha podido conocer OKDIARIO, Pau Quesada seguirá en el Real Madrid femenino, cumpliendo así lo firmado en el contrato de dos temporadas que inició el pasado 1 de julio de 2025. Quesada, quien era entrenador asistente del Torino, llegó al club blanco sin experiencia previa en futbol femenino. Tras una temporada de varios vaivenes, han sido muchas las voces que se apresuraban a un cambio de cromos en el banquillo, pero, finalmente, no será así.

No será así, al menos, de momento. Pau Quesada comenzará la próxima temporada como entrenador del Real Madrid femenino, pero se espera –como todos los años– una ligera mejoría entre una y otra temporada. Si los resultados y el juego acompañan, todo hace indicar que Quesada cumplirá su contrato hasta el 30 de junio de 2027. Pero si la entidad blanca no alcanza los objetivos propuestos, a la dirección deportiva no le temblará el pulso de hacer un cambio en el banquillo, tal y como ocurrió con David Aznar y Alberto Toril en noviembre de 2021.

La temporada de Pau Quesada en números

El Real Madrid consiguió el objetivo de la segunda plaza de la Liga F, pero las sensaciones no han sido del todo positivas, puesto que el equipo ha atravesado algún que otro bache a lo largo de la temporada. A 15 puntos del F.C. Barcelona y con una diferencia de tan solo seis puntos respecto al tercer clasificado –la Real Sociedad–, los aficionados no han catalogado de bueno el año en la competición doméstica.

En Europa, el Real Madrid dio un paso más en la UEFA Women’s Champions League (UWCL) y alcanzó los cuartos de final. El Barça pasó por encima de un equipo que endosó 12 goles en contra en la eliminatoria. Nuevamente, las sensaciones en los aficionados no fueron las mejores, pero el objetivo del club se cumplió: pasar a la fase de eliminatorias.

En las competiciones restantes de España –Copa de la Reina y Supercopa–, las de Pau Quesada tuvieron también la mala fortuna de cruzarse con el F.C. Barcelona en su camino, quien borró cualquier sueño de haber conquistado el primer título oficial del Real Madrid femenino.

Con estos datos, la directiva entiende que, para ser su primera temporada como entrenador de fútbol femenino y siendo un hombre de la casa, la prueba está superada y los objetivos cumplidos. Pau Quesada cuenta con la confianza de la cúpula del Real Madrid para continuar, de momento, una temporada más y cumplir su contrato.