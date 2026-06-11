Elisa Senß se convierte en el primer fichaje del Real Madrid para la temporada que viene

La centrocampista alemana Elisa Senß es el primer fichaje del Real Madrid femenino para la próxima temporada 2026-27, tras firmar un contrato con el club blanco por las próximas cuatro campañas, hasta el 30 de junio de 2030. El club blanco lo ha anunciado en la mañana de este jueves a través de un comunicado oficial.

Senß, que se enfrentó al Real Madrid en la pasada Women’s Champions League, ha desarrollado toda su carrera profesional en Alemania. Comenzó en el Meppen y en 2019 firmó por el Essen. Posteriormente, en 2022 llegó al Bayer Leverkusen, antes de firmar por el Eintracht Frankfurt en 2024.

Además, la jugadora, de 28 años y que aportará equilibrio y experiencia al centro del campo madridista, es internacional absoluta y suma 36 partidos con la selección, donde conquistó la medalla de bronce con el combinado germano, frente a España, en los Juegos Olímpicos de París.

Comunicado del Real Madrid sobre Elisa Senß

El Real Madrid C. F. y el Eintracht Frankfurt han llegado a un acuerdo por el que Elisa Senß queda vinculada a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Elisa ha desarrollado toda su carrera profesional en Alemania. Comenzó en el Meppen, y en 2019 firmó por el Essen. En 2022 llegó al Bayer Leverkusen, antes de firmar por el Eintracht Frankfurt en 2024.

Elisa es internacional absoluta con Alemania, con la que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París.