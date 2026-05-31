El Real Madrid termina la temporada con una clara victoria al Granada

El Real Madrid ha finalizado la temporada con un triunfo contra el Granada (2-0) en el Alfredo di Stéfano con el que termina la liga femenina, en la que acaba en segunda posición. Lejos del Barcelona, nuevamente campeón, el Real Madrid cumplió con lo que se esperaba: ser segundos en la liga.

En un encuentro en el que estuvieron Florentino Pérez -en el palco- y Enrique Riquelme -en la grada-, candidatos a la presidencia del club, el Real Madrid ganó al Granada con goles de Athenea y Weir. La segunda, en principio, ha disputado su último encuentro con el equipo blanco, aunque su marcha no es oficial. Lo mismo le pasa a la portera y capitana Misa, que se irá del Real Madrid (lo anunció hasta la seleccionadora Sonia Bermúdez), aunque ella no ha dicho nada.

El Madrid fue muy superior al Granada durante todo el encuentro, en el que no había nada en juego, y cierra así una temporada en la que terminó segunda en Liga y fue eliminado por el Barcelona tanto en Copa de la Reina como en Champions.

Ambos goles llegaron en la segunda parte, cuando Athenea rompió el empate al rematar desde la frontal en un disparo que sorprendió a la portera del Granada, que no se esperaba un bote justo en el momento en que le llegaba el balón. Unos minutos después, Weir, máxima goleadora de la historia del Real Madrid, puso el definitivo 2-0 con otro remate desde la frontal que tocó en una jugadora rival.

Así, el Real Madrid femenino pone punto y final a la primera temporada de Quesada al frente del equipo y con la esperanza de que el próximo curso futbolístico pueda ser el del definitivo despegue del conjunto blanco, peleando más por el título de Liga, que volvió a estar lejos.