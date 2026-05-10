Un derbi de obligaciones: el Real Madrid necesita ganar al Atlético si quiere estar en la próxima Champions

El Real Madrid busca tres puntos obligatorios este domingo en Valdebebas. A las 17:00 horas, las de Pau Quesada se enfrentan al Atlético de Madrid, un equipo que se ha convertido en uno de los equipos que más puntos le ha arañado al conjunto blanco en las últimas temporadas en Liga. Después de la victoria de la Real Sociedad, las de Valdebebas llegan sin opción a fallar, si no quieren complicarse su clasificación directa para la próxima Champions League, puesto que ahora mismo están igualadas a puntos con la tercera plaza.

Sólo las dos primeras plazas de la Liga dan acceso directo a la máxima competición y la primera de ellas ya tiene dueño, puesto que el Barcelona ya es campeón. Falta por conocer quién será subcampeón y quién se irá a la previa de Champions como tercer clasificado. La Real Sociedad, con su triunfo, se ha asegurado como mínimo esa tercera plaza, pero está igualada a puntos con el conjunto blanco tras su triunfo ante el Granada.

Por ello, el Real Madrid se la juega en el derbi. Si no quiere complicarse de cara a lo que queda de campeonato, están obligadas a ganar. Tres finales le quedan al equipo de Pau Quesada para asegurar esa segunda posición y, al tenerle el gol average ganado a las donostiarras, dependen de ellas mismas para conseguirlo y la primera parada es este derbi contra las rojiblancas.

El conjunto blanco llega tras ganar al Sevilla y al Madrid CFF a domicilio, pero sin haber hecho los deberes en casa en sus últimos partidos, perdiendo ante el Barcelona 0-3 y, más recientemente, sin ser capaz de ganar al DUX Logroño. Estos resultados le han llevado a estar en una situación a la que no están acostumbradas, puesto que deberán pelear hasta el final contra una Real Sociedad que no levanta el pie del acelerador.

El Atlético llega lanzado al derbi ante el Real Madrid

El conjunto blanco buscará un triunfo ante un Atlético que esta temporada le ganó en la primera vuelta, con un 2-1 que puso cuesta arriba desde el primer momento competir un título al que, finalmente, no han optado. Las rojiblancas no pierden en Valdebebas desde 2022, puesto que en la temporada 23-24 ganaron por 2-3 y la pasada empataron a uno. Eso sí, en el último enfrentamiento, en la Supercopa celebrada en Castellón, acabaron sucumbiendo por 3-1, en un partido que las madridistas resolvieron en apenas 20 minutos.

El conjunto blanco afronta sus últimos tres encuentros de Liga con el objetivo de certificar su participación una temporada más en la máxima competición continental. Quieren hacerlo por la vía rápida. Por su parte, a las rojiblancas les queda maquillar el resultado de una liga que ha sido decepcionante, puesto que no han plantado pelea por estar entre las tres primeras. Aunque lo están logrando, puesto que suman seis triunfos seguidos en Liga y ocho en total, si se tiene en cuenta una Copa en la que han alcanzado la final.