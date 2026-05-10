Weir sigue siendo capital: decide el derbi entre Real Madrid y Atlético con un golazo

Caroline Weir vuelve a ser capital en el Real Madrid y, con un golazo en la primera parte, da el triunfo a las blancas en el derbi contra el Atlético. Las madridistas se mantienen firmes de esta forma en la batalla por la segunda plaza, que da acceso directo a la fase de liga de la Champions League. Gracias al gol de la escocesa, mantienen los tres puntos de ventaja, más gol average, respecto a la Real Sociedad, por lo que con un triunfo más sería matemático, puesto que sólo restan dos jornadas de Liga F.

El conjunto madridista estaba obligado a ganar para mantener esa renta de tres puntos con las donostiarras, que no pierden desde que encajaran un 0-3 en Zubieta ante las blancas que fue clave y que sólo han cedido un empate desde entonces. La derrota madridista en el Clásico y el empate ante el DUX Logroño ha vuelto a abrir la pelea por la clasificación directa a la Champions, aunque, tras el triunfo en el derbi, el Real Madrid lo tiene en la mano.

Llegaba el Atlético de Madrid en un estado de forma espectacular, con ocho victorias consecutivas. Además, llevaban tres años sin perder en Valdebebas, desde que lo hicieran en 2022. No se jugaban nada, puesto que ya no tienen opciones de alcanzar a la Real Sociedad en esa pelea por la Champions en la que las txuri-urdin se han impuesto al resto de candidatos.

La buena puesta en escena del Real Madrid, fraguada en la habilidad y velocidad de la colombiana Linda Caicedo, encontró la recompensa de la volea de Weir a los 25 minutos, después de que la cafetera, la francesa Naoemie Feller y la propia escocesa rozasen el gol. De un rechace tras una falta, la máxima goleadora de la historia de la sección la enganchó de primeras y la puso en la escuadra, pegando en el larguero y yéndose para dentro.

En cambio, el gol, en lugar de consolidar el juego del conjunto blanco motivó aún más a las pupilas de José Herrera. Las rojiblancas, que encadenaban ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones, dieron un paso adelante, se adueñaron del balón y pasaron a dominar el encuentro.

Con un Real Madrid cada vez más atrás, el Atlético de Madrid creció más con la entrada de la brasileña Luany y la internacional española Amaiur Sarriegi. Las ocasiones claras ante la germana Merle Frohms, titular de nuevo en lugar de Misa Rodríguez, se sucedieron, pero la falta de acierto condenó al conjunto rojiblanco, cuya superioridad mereció más que esta derrota firmada por la única luz del choque ante la meta rival que encendió Caroline Weir.