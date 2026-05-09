A qué hora es el Real Madrid femenino – Atlético: cuándo es el derbi de la Liga F y canal de televisión para verlo en directo gratis y en streaming

La Liga F ha entrado en la recta final del campeonato pero todavía nos tiene reservado un derbi capitalino apasionante en el que el Real Madrid femenino se enfrentará al Atlético en Valdebebas. Ambos equipos están listos para ofrecer un gran espectáculo a los seguidores de este campeonato, ya que tanto las de Chamartín como las colchoneras quieren acabar de la mejor manera posible la temporada. Las rojiblancas, además, todavía tienen que jugar la final de la Copa de la Reina el próximo fin de semana. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para disfrutar de este partidazo de la jornada 28.

Horario del Real Madrid femenino – Atlético: a qué hora es el derbi de la Liga F

El Real Madrid femenino recibe en Valdebebas al Atlético de Madrid para jugar el partido que corresponde a la jornada 28 de la Liga F. Las de Concha Espina saldrán a por todas en este derbi que se disputa en el Estadio Alfredo di Stéfano, ya que, a falta de tres fechas para que concluya el campeonato, la segunda plaza de la clasificación está en juego y un triunfo de las de Pau Quesada les acercaría a ese objetivo. Por su parte, las colchoneras arrancan este fin de semana en la cuarta plaza con 50 puntos empatadas con el Tenerife.

Cuándo es el partido de la Liga F Real Madrid femenino – Atlético

La Liga F ha programado este vibrante Real Madrid femenino – Atlético de la jornada 28 del campeonato nacional español para este domingo 10 de mayo. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha fijado el horario de este derbi capitalino entre las de Chamartín y las rojiblancas a las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir sin incidentes ni altercados en la previa entre ambas aficiones en Valdebebas para que el choque comience de manera puntual en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid femenino vs Atlético: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros del campeonato liguero de nuestro país. Este derbi madrileño Real Madrid femenino – Atlético correspondiente a la jornada 28 de la Liga F se podrá ver en directo por televisión a través de Teledeporte y del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Este segundo canal es de pago, pero por fortuna para los amantes del deporte rey este choque será retransmitido gratis y en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto madridista, los seguidores del cuadro colchonero y los amantes del fútbol español en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid femenino – Atlético de la jornada 28 de la Liga F mediante las apps de Dazn o RTVE Play. Estas aplicaciones pueden ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que se pueden acceder a las respectivas webs de estos medios con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este apasionante derbi madrileño que cayó en la jornada 28 de la Liga F. Cuando se escuche el pitido final en el Alfredo di Stéfano publicaremos la crónica del Real Madrid femenino – Atlético y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en Valdebebas.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid femenino – Atlético

Por otro lado, los aficionados de estos dos clubes de nuestro país que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este derbi capitalino de la jornada 28 de la Liga F deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Real Madrid femenino – Atlético. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Estadio Alfredo di Stéfano para narrar lo que ocurra en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid femenino – Atlético?

El Estadio Alfredo di Stéfano, ubicado en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, será el escenario donde se disputará el derbi madrileño de la jornada 28 de la Liga F Real Madrid femenino – Atlético. Este recinto deportivo se inauguró en 2006 y tiene capacidad para recibir a algo menos de 6.000 espectadores. Se espera, sin duda, que este domingo haya una gran entrada en sus gradas para disfrutar de uno de los mejores partidos del fútbol femenino de nuestro país.

El Comité Técnico de Árbitros designó a la colegiada Alicia Espinosa para que dirija la contienda Real Madrid femenino – Atlético correspondiente a la jornada 28 de la Liga F. La árbitra de Alcorcón estará acompañada por Belinda Castilla y Miriam Martín, que estarán en las bandas como linieres, mientras que la cuarta colegiada que estará en la banda será Patricia Gómez.