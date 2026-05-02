El Real Madrid se agarra a la segunda plaza de la Liga ganando al Sevilla

El Real Madrid vuelve a la senda de la victoria para agarrarse a la segunda posición de la Liga F. El conjunto blanco se ha impuesto en el Jesús Navas al Sevilla, en un sólido triunfo de las de Pau Quesada con el que se van a seis puntos de la Real Sociedad, que es tercera, aunque las donostiarras tienen aún que jugar. Alba Redondo y Naomie Feller hicieron los goles en la segunda mitad para la victoria por 0-2.

Las madridistas llegaban tras empatar en casa contra el DUX Logroño la pasada semana y con la necesidad de llevarse los tres puntos para evitar un susto por detrás. La Real Sociedad viene de sumar 19 de los últimos 24 puntos, que les han permitido mantenerse en la pelea por la segunda plaza, que da acceso directo a la Champions League, sin necesidad de la previa que tiene que jugar el tercero de la Liga.

Por ello, el Real Madrid no podía permitirse otro tropiezo. Quesada tiraba de Frohms de nuevo bajo palos, que una vez que se ha recuperado y tras conocerse que Misa no seguirá en el club la próxima campaña parece haber vuelto a ganar la partida de cara a la titularidad. No jugaba María Méndez en la zaga y volvían a la titularidad Shei y Feller, mientras que el técnico volvía a tirar de Alba Redondo de inicio, tras asistir en el anterior choque.

Y volvió a demostrar que, cuando se le da la oportunidad, responde. La albaceteña cabeceó un centro de Eva Navarro al que no llegó nadie a despejar. El conjunto blanco se adelantaba para amarrar la segunda posición y acercar la clasificación directa para la próxima Champions. Se trata del décimo tanto que marca este curso.

Ya en el tramo final del partido, fue Feller la que certificó el triunfo de las madridistas. La francesa hacía el segundo gol de las blancas para cerrar la victoria del Real Madrid ante el Sevilla y conseguir tres puntos de oro a falta de tres jornadas para que termine el campeonato liguero.