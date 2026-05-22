El enigmático mensaje de Carvajal en su despedida de Valdebebas: «Nos veremos en otra versión de mí»

Dani Carvajal se ha entrenado este viernes sobre el césped de Valdebebas por última vez en su carrera deportiva. El canterano madridista se despedirá mañana del Santiago Bernabéu contra el Athletic Club en su último encuentro con la camiseta del Real Madrid. Días de mucha emoción para el capitán blanco.

«Último día donde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí», publicó Dani Carvajal a través de sus redes sociales este viernes en su entrenamiento en Valdebebas. Una imagen en solitario, sentado en el césped y con las botas puestas. Pero con un enigmático mensaje.

Una puerta que deja abierta Carvajal en su futuro con ese «nos veremos en otra versión de mí». El canterano madridista, que puso la primera piedra de la actual Ciudad Deportiva del Real Madrid, tiene claro que no es un adiós y sí un hasta luego al club de su vida.

Carvajal es una leyenda del Real Madrid

Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de la historia del Real Madrid.

Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido la camiseta blanca durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol. Carvajal ha disputado 450 partidos con el Madrid, en los que ha marcado 14 goles.