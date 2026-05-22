Kameron Taylor: «Vamos a hacer un esfuerzo de los grandes contra el Real Madrid»

No existen tantos jugadores que puedan decir que han derrotado al Real Madrid en dos finales. Uno de ellos es Kameron Taylor (Maryland, 1994), que lo hizo en la Supercopa de 2024 y Copa del Rey de 2025 con ese glorioso Unicaja Málaga. Ahora, con el Valencia Basket, espera repetir victoria en la semifinal de la Euroliga. 24 horas antes del gran duelo de la Final Four, se para unos minutos con este medio para transmitir sus sensaciones desde el OAKA Arena.

La de 2026 será la primera Final Four para un Taylor que ha tenido que sudar mucho la camiseta hasta plantarse en la cita que todos quieren jugar. No ha sido hasta sus 31 años cuando lo ha conseguido, y de forma épica con la inolvidable remontada del Valencia Basket contra el Panathinaikos, una serie en la que el estadounidense fue fundamental para los de Pedro Martínez.

«Estoy emocionado. Como dices, es la primera Final Four. No puedo esperar a que empiece el partido», confiesa en la noche previa a ese encuentro contra los blancos. Cuando se le recuerdan esas dos victorias en finales ante el Real Madrid, Taylor se centra en los precedentes de la presente temporada: «Sí, es un equipo familiar. Estamos acostumbrados a jugar con ellos y ellos a nosotros. Va a ser un partido duro, ambos entrenadores estarán preparando un buen plan de partido».

Preguntado por cómo afrontan los taronja que el único pívot del Real Madrid al que hacer frente sea Usman Garuba, prefiere ensalzar al rival: «Tienen muchos grandes jugadores, no sólo él. Nos tenemos que enfocar en todos. Mañana el equipo va a hacer un esfuerzo de los grandes».

Taylor y el liderazgo en el Valencia

Taylor finaliza hablando de galones en el vestuario valenciano al ser cuestionado por si él es uno de los líderes: «Claro. Soy uno de los mayores, así que puedo liderar con el ejemplo. Pero es loco porque los jóvenes que tenemos son muy maduros. Siento que no tengo que liderar demasiado, es más guiarles».