La Final Four más dura mide al ‘nuevo’ Real Madrid

El pasado 29 de abril algo empezó a cambiar en el Real Madrid. La rodilla de Edy Tavares hacía crac en una acción no demasiado fea que se produjo a los dos minutos del primer partido del play off frente al Hapoel Tel Aviv y el equipo blanco se quedaba sin su jugador más decisivo. Era una baja de las que duelen, quizá la que más, pero tenía solución natural.

Alex Len cumplió con nota en el resto de la serie y, a juicio de su entrenador, destacó en la labor defensiva. Sin embargo, a la vuelta de Bulgaria y en el día menos apropiado, una lesión en el pie dejaba también a los merengues sin su segundo pívot. Un verdadero drama que trastocaba todos los planes de un Sergio Scariolo que se veía obligado a reinventarse en menos de dos semanas.

«El equipo va mermado de una manera importante porque después de la lesión de Edy habíamos encontrado un buen equilibrio en el play off y ahora hemos tenido que reinventarnos por completo. Nunca hemos jugado con esta nueva versión ni la hemos podido experimentar realmente en un partido. Hemos tenido entrenamientos para buscar soluciones y veremos si funciona», decía el técnico italiano este jueves ya en Atenas.

Un discurso que ya comentó en el media day del club blanco, en el que hablaba de Usman Garuba como un «plan B de altísimo nivel» que ahora se ha convertido en el «A y sin red». El pívot español representa este ‘nuevo’ Real Madrid que se comenzará a ver este viernes en la semifinal de la Euroliga contra el Valencia Basket en el OAKA Arena (20:00).

Así será el Real Madrid de la Final Four

La Final Four no espera a nadie. Tampoco al rey de Europa, cuyo nuevo sistema de juego pasa por Garuba de inicio y yéndose a más de 25 minutos en cancha cuando tanto él como sus compañeros se habían acostumbrado a su explosividad desde el banquillo. «Era un elemento de ruptura, un tío que podía cambiar los partidos desde la energía», aseguraba Scariolo.

Garuba también llega mermado por un edema en su mano izquierda que le hace entrenar con férula y que ha llevado al entrenador madridista a darle descanso en los tres últimos compromisos de la Liga Endesa (Breogán, Bilbao y Joventut Badalona, todos con derrota con el Real Madrid líder matemático). De ahí que este único experimento posible aún no haya sido probado.

El propio Usman, al que aparentemente se le ve bastante tranquilo pese a la misión que se le ha encomendado, reconoce sin desvelar nada que los blancos tienen algo preparado: «Tenemos algún truco, pero todo se resolverá por detalles. La intensidad y el dominio del rebote creo que serán claves». No estará solo.

Una de las cuestiones más repetidas entre el madridismo, que estará representado por unos mil aficionados en las gradas del OAKA Arena, es cómo cubrirá Scariolo los minutos sin Garuba. La alternativa pasa por Trey Lyles y jugar con el sistema conocido como small ball con un pívot ‘pequeño’. Realmente, el canadiense mide tres centímetros más que el español (2,06 metros), pero no tiene su potencia para penetrar al aro.

Revelación, líder o campeón

Es un estilo distinto que obligará a Mario Hezonja a dar un extra en determinados momentos y actuar de ‘4’ (ala-pívot). Así, se rompería con lo visto durante el resto de la temporada, en la que la estricta rotación de Scariolo permitió al equipo llegar sano y fresco al tramo decisivo… hasta que Tavares y Len lo cambiaron todo.

El Real Madrid afronta así una de las Final Four más duras que se recuerdan. No sólo por la situación del ‘5’, sino por los rivales que tiene ante sí. Desde el cambio de formato a todos contra todos (2016-17) sólo dos veces los cuatro mejores equipos, por clasificación, habían compuesto la batalla por el título. Ambas han sido seguidas en las dos últimas ediciones y en la presente a los blancos les espera un Valencia que ha sido la revelación del campeonato y, de pasar a la final, el líder y favoritísimo Olympiacos, y en Atenas, o el vigente campeón Fenerbahce. Casi nada.