Al Real Madrid le ofrecen a Diogo Dalot

Diogo Dalot, lateral derecho del Manchester United, ha sido ofrecido al Real Madrid la semana pasada. El internacional portugués, que acaba contrato en 2028, quiere volver al lado de Mourinho, el entrenador que se lo llevó a Old Trafford en 2022, y el club blanco busca un 2′ tras el adiós de Dani Carvajal para competir con Trent.

El Real Madrid anunció de forma oficial este mismo lunes lo que era un secreto a voces: el adiós de Dani Carvajal. El mítico lateral derecho jugará su último partido en el Bernabéu el próximo sábado ante el Athletic y allí se despedirá entre lágrimas del equipo de su vida con el que ha conquistado 27 títulos y nada menos que seis Copas de Europa.

El hueco que dejará Dani Carvajal será imposible de llenar pero el Real Madrid lleva tiempo peinando el mercado en busca de un lateral derecho que le compita el puesto a Trent y que le haga mejorar su rendimiento. En esa lista de futuribles el club blanco tenía jugadores de distintos perfiles (Fresneda, Kayode, Ratiu…) pero ninguna decisión tomada. Incluso se baraja la opción de subir algún canterano si el mercado no ofrece ningún futbolista que encaje, especialmente por precio.

Mourinho lo fichó

En ese contexto ha llegado al Real Madrid el ofrecimiento de Diogo Dalot, lateral internacional portugués que juega en el Manchester United. A sus 27 años ha sido un fijo en los red devils donde ha jugado esta temporada 34 partidos con un gol y tres asistencias. Además, también es uno de los intocables para Roberto Martínez en la selección de Portugal e incluso está por delante del jugador del Barcelona Joao Cancelo.

Dalot termina contrato con el Manchester United en 2028 aunque los red devils tienen la opción de ampliarlo una temporada más. Es un defensa fiable en la parcela defensiva (mucho más que Trent) y que también tiene buen pie para incorporarse al ataque, por lo que podría encajar perfectamente en la plantilla del Real Madrid.

Además, cuenta con un valedor añadido importante: José Mourinho. El entrenador de Setúbal fue precisamente el responsable de su fichaje por el Manchester United cuando sólo tenía 19 años. El club de Old Trafford ya pagó por él 22 millones de euros entonces, aunque tras una cesión al Milan le costó adaptarse al fútbol de la Premier.

Mourinho coincide con los dirigentes del Real Madrid en la necesidad de tener dos laterales derechos de nivel, especialmente visto el mal rendimiento de Trent en el aspecto defensivo, por lo que la opción de Diogo Dalot podría resultar más que interesante para el futuro técnico madridista. Su valor de mercado, según Transfermarkt, está en 30 millones, una cifra por la que podría salir del United.