Mbappé se lleva su primera pitada como jugador del Real Madrid: así le sentencia el Bernabéu

El Santiago Bernabéu está harto de Kylian Mbappé y así se lo hizo saber a la estrella del Real Madrid este jueves. El francés, tras dos partidos ausente por molestias en la pierna y un sinfín de filtraciones acerca de su vida privada, regresó al estadio madridista, donde se encontró con una afición muy enfadada que le silbó desde que la megafonía presentó su nombre y que estalló al entrar en el minuto 69 por Gonzalo, goleador contra el Oviedo.

El Bernabéu eligió sus señalados y este jueves durante el Real Madrid-Oviedo hubo pitos tanto a Vinicius como a Mbappé por parte de la afición madridista. No era la semana más fácil para el club blanco y en la vuelta del equipo a su estadio tras tres partidos de Liga a domicilio su parroquia castigó a varios jugadores.

Dos de ellos fueron Mbappé y Vinicius. Al francés ya le pitaron durante la presentación de los equipos, ya que fue suplente. Aunque la megafonía estaba a tope de volumen, más que nunca, se pudo percibir cómo miles de aficionados apremiaban al francés, ausente en los dos últimos encuentros y muy criticado por su vida extradeportiva y por no forzar para el Clásico en el que el Real Madrid se jugaba sus pocas opciones de pelear la Liga.

Mbappé, señaladísimo por el Bernabéu

El enfado con el galo no se palpó de verdad hasta que entró pasada la hora de juego. El Bernabéu demostró su hartazgo con su comportamiento en las últimas semanas y le dedicó su primera gran pitada desde que es jugador del Real Madrid. Al igual que Vinicius, en cada posesión su banda sonora eran silbidos de la afición que tanto celebró su fichaje hace no tantos meses.

Una vez que acabó el encuentro, Mbappé se marchó a vestuarios con una sonrisa, saludando a gente en la grada y sin gestos de haberse visto afectado por esa pitada.