El Bernabéu señala con pitos a Vinicius y Mbappé en el Real Madrid-Oviedo

El Santiago Bernabéu eligió sus señalados y este jueves durante el Real Madrid-Oviedo hubo pitos tanto a Vinicius como a Kylian Mbappé por parte de la afición madridista. No era la semana más fácil para el club blanco y en la vuelta del equipo a su estadio tras tres partidos de Liga a domicilio su parroquia castigó a varios jugadores.

Dos de ellos fueron Vinicius y Mbappé. En el caso del brasileño, además de en la presentación de los equipos, era pitado cada vez que tocaba el balón durante la primera parte. El ‘7’ no estuvo ni mucho menos acertado y, aunque su gestualidad no lo mostraba así, se notó que estaba atenazado por la presión de la afición del Real Madrid que acudió este jueves a enjuiciar a según qué futbolistas.

Por su parte, a Mbappé le pitaron durante la presentación de los equipos, ya que fue suplente. Aunque la megafonía estaba a tope de volumen, más que nunca, se pudo percibir cómo miles de aficionados apremiaban al francés, ausente en los dos últimos encuentros y muy criticado por su vida extradeportiva y por no forzar para el Clásico en el que el Real Madrid se jugaba sus pocas opciones de pelear la Liga.

El enfado con el galo no se palpó de verdad hasta que entró pasada la hora de juego. El Bernabéu demostró su hartazgo con su comportamiento en las últimas semanas y le dedicó su primera gran pitada desde que es jugador del Real Madrid. Al igual que Vinicius, en cada posesión su banda sonora eran silbidos de la afición que tanto celebró su fichaje hace no tantos meses.

Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Álvaro Carreras se llevaron algunos pitos, pero estos más tímidos que los que escuchaba Vinicius en cada posesión de pelota. Además, la seguridad del estadio retiró dos pancartas contra el presidente Florentino Pérez tras su sonora rueda de prensa del pasado martes en la que anunció la convocatoria de elecciones que este jueves el club hacía oficial.

Pitos a Vinicius y Mbappé en el Bernabéu

Florentino defendió a capa y espada a sus jugadores tanto en esa comparecencia como en su entrevista con Josep Pedrerol al día siguiente, comparándolos con los hijos de una familia. Sin embargo, el Bernabéu hizo oídos sordos y este jueves la pagó sobre todo con Vinicius y Mbappé.