Alineación posible del Real Madrid contra el Oviedo: Arbeloa repetirá el once del Clásico

La alineación del Real Madrid este jueves en el partido de la jornada 36 de Liga contra el Oviedo podría ser la misma que la del Clásico. Es decir, Álvaro Arbeloa pondrá a los mejores que tiene, ya que cuenta con una larga lista de lesionados. Sin Eder Militao, Ferland Mendy, Fede Valverde, Arda Güler, Rodrygo por lesión ni Dani Ceballos, apartado, el técnico madridista apostará por los mismos 11 que el pasado domingo cayeron en el Camp Nou.

Eso quiere decir que Thibaut Courtois estará en la portería. El belga es el único guardameta del primer equipo disponible, ya que Andriy Lunin es baja por un proceso vírico. En el lateral derecho se mantendrá Trent Alexander-Arnold, ya que la más que posible vuelta de Dani Carvajal a la convocatoria no altera su titularidad, y en principio en el izquierdo también lo hará Fran García, el preferido de Arbeloa por delante de Álvaro Carreras. Los centrales serán Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, puesto que Dean Huijsen es duda por esa gripe que le barrió del once del Clásico a última hora.

El centro del campo lo compondrán Aurélien Tchouaméni como pivote de un sistema en rombo en el que Eduardo Camavinga y Jude Bellingham serán los interiores, salvo que Arbeloa devuelva a la titularidad al canterano Thiago Pitarch, que deslumbró a principios de año cuando se le dio la oportunidad. Brahim Díaz hará de mediapunta. El internacional con Marruecos fue el mejor del Real Madrid en el Clásico y repetirá en la alineación de este jueves contra el Oviedo.

La delantera será cosa de Gonzalo y Vinicius. El canterano será la referencia en ataque junto al brasileño, que está en buena racha goleadora. Estos 11 jugadores serán los que se sometan a un Bernabéu que dictará sentencia después de otro año en blanco de su equipo, algo que se confirmó con la derrota ante el Barcelona.

Posible alineación del Real Madrid