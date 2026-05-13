Mbappé y Carvajal estarán ante el Oviedo, Lunin es baja por gripe y Huijsen es duda

Kylian Mbappé y Dani Carvajal completaron el entrenamiento de este miércoles junto al resto de compañeros y ambos reaparecerán en la convocatoria del Real Madrid para el antepenúltimo partido de Liga contra el Oviedo (21:30 horas). Tanto el francés como el español estarán en disposición de jugar en el Santiago Bernabéu después de perderse ambos los últimos dos encuentros en Barcelona, frente al Espanyol y el Clásico.

Andriy Lunin será baja por sufrir un proceso vírico como el que impidió disputar el Barça-Real Madrid de última hora a Dean Huijsen. El central español es duda para este jueves y no se sabrá hasta las 12:00 si se cuela en la lista de Álvaro Arbeloa.

El resto de lesionados continúan sus trabajos de recuperación, mientras que Fede Valverde ya ha podido realizar trabajo en el gimnasio. Desde Valdebebas afirman que «está muy bien», pero que «el protocolo es el protocolo» en casos de daños en la cabeza como el suyo. Por su parte, Ferland Mendy ya trabaja en la ciudad deportiva tras su intervención quirúrgica en Francia.

Arbeloa aclaró en rueda de prensa que tanto Mbappé como Carvajal pueden tener minutos contra el Oviedo. Así habló de la recuperación del francés: «Vamos a ver si puede hoy terminar la sesión de entrenamiento que tenemos por delante. Ayer la completó. Si está disponible, seguro que minutos tendrá. A pesar de esas cuatro tarjetas, esperemos que pueda completar estos partidos que nos quedan marcando muchos goles».

Arbeloa dice que Mbappé y Carvajal pueden jugar

Y así del capitán, lamentando también su ausencia en el Mundial: «No he podido hablar con Carvajal, una pena. Ya dije que para mí es un jugador que me gustaría tener en mi equipo por la experiencia que tiene. Hay que respetar siempre las decisiones de otros entrenadores. Una lástima que no pueda estar defendiendo a la selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible para el partido de mañana. Ojalá se pueda despedir teniendo minutos y jugando».