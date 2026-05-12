Mbappé y Carvajal apuntan al Oviedo

Buenas noticias para Real Madrid a sólo dos días del partido ante el Oviedo. Y el gran nombre propio vuelve a ser Kylian Mbappé. El delantero francés completó este martes toda la sesión junto al resto de sus compañeros y, salvo giro inesperado, apunta claramente a reaparecer el jueves en el coliseo madridista. Un partido que será complicado, ya que el coliseo madridista mostrará su enfado por el devenir de la temporada.

Después de varias semanas marcadas por las molestias físicas, la polémica alrededor de su ausencia en el Clásico y todo el ruido generado en torno a su figura, Mbappé vuelve a ver la luz al final del túnel. Dentro del club son optimistas con su evolución y la sensación es que podría volver a tener minutos frente al Oviedo si no aparece ningún contratiempo en las próximas horas.

También dejó muy buenas sensaciones Dani Carvajal. El lateral derecho realizó igualmente toda la sesión con normalidad y también apunta al partido del jueves. Una noticia importante para Álvaro Arbeloa, que sigue lidiando con una plantilla muy castigada físicamente en este tramo final de temporada.

Por otro lado, Dean Huijsen continúa recuperándose del proceso vírico que arrastra y mantiene el cartel de duda razonable para el encuentro. En Valdebebas quieren esperar a ver cómo evoluciona en las próximas horas antes de tomar una decisión definitiva.

En cuanto a Jude Bellingham y Antonio Rüdiger, ambos trabajaron en el interior de las instalaciones realizando lo que dentro del club definen como «chapa y pintura». La previsión es que este miércoles ya entrenen con total normalidad junto al resto del grupo y nada hace pensar que no puedan estar disponibles ante el Oviedo.

Mientras tanto, Éder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Arda Güler y Federico Valverde siguen con sus respectivos procesos de recuperación y continúan fuera de la dinámica grupal.