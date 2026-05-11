Mbappé tensa la cuerda y el Real Madrid ya está cansado

La situación de Kylian Mbappé empieza a tensarse seriamente dentro del Real Madrid. Mucho. Porque en Valdebebas llevan semanas intentando proteger públicamente al francés, bajando el ruido y evitando alimentar cualquier incendio alrededor de su figura. Pero internamente el cansancio empieza a ser evidente. Y cada gesto del delantero está ayudando poco.

El último episodio que no ha gustado absolutamente nada en el club fue su ausencia en Barcelona durante el Clásico. Mbappé era duda por las molestias físicas que arrastra desde el partido ante el Betis y, finalmente, no viajó con el equipo. Se resintió -o eso dijo- en el tramo final del entrenamiento previo. Dentro del Madrid entienden que podía no estar para jugar. Lo aceptan. Lo que no terminan de comprender es que no acompañase a sus compañeros en uno de los partidos más delicados y simbólicos de la temporada. Porque el equipo no sólo se jugaba un partido: se jugaba evitar ver cómo los azulgranas levantaban la Liga delante de ellos.

Y ahí es donde empieza el problema real. La sensación dentro del vestuario y del club es que Mbappé se está exponiendo demasiado y, sobre todo, que no está midiendo el impacto de determinadas actitudes. No gustaron sus risas saliendo de Valdebebas minutos después del incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Tampoco ha gustado cómo ha gestionado su recuperación, con viajes constantes junto a su pareja por Italia mientras seguía lesionado y siempre captado por las cámaras. Curioso.

Pero lo que terminó de incendiar definitivamente al madridismo fue su publicación durante el Clásico. Con el Real Madrid perdiendo 2-0 en el Camp Nou, Mbappé subió una imagen viendo el partido desde casa junto al mensaje «Hala Madrid». Una publicación que generó muchísimo rechazo tanto dentro como fuera del club.

Dudas con Mbappé

Y mientras todo esto ocurre, empiezan a aparecer dudas más profundas. En Valdebebas hay quien empieza a preguntarse si Mbappé está intentando mandar algún mensaje de cara al verano. Porque la sensación es extraña. Muy extraña. Incluso dentro del vestuario sus compañeros están desconcertados. Nunca habían visto esta versión del francés. Nunca. Y eso preocupa.

Además, la relación con Álvaro Arbeloa nunca terminó de fructiferar. No hubo feeling desde el principio. Mbappé estaba cómodo con Xabi Alonso y la salida del tolosarra le afectó bastante más de lo que parece. Dentro del club creen incluso que el delantero le está haciendo pagar injustamente a Arbeloa aquella decisión.

Por si fuera poco, en el Real Madrid empiezan a sospechar que Mbappé no volverá a jugar esta temporada. Eso significaría perderse los partidos ante Oviedo, Athletic y Sevilla. Es decir, no volvería a pisar el Bernabéu este curso. Y eso sería otro golpe más para una relación que, ahora mismo, atraviesa el momento más delicado desde que aterrizó en el club blanco.