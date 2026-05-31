Fede Valverde recupera la sonrisa

Fede Valverde vuelve a sonreír después de una mala temporada en lo colectivo con el Real Madrid. El centrocampista liderará a la selección uruguaya en el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio, en el que comparte grupo con España y tratará de situar al combinado celeste en las rondas eliminatorias. La concentración de Uruguay dio comienzo quince días antes de la cita que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. En su llegada se vio a un Fede Valverde en un tono más distendido junto a sus compañeros, que se ha mantenido en los últimos días.

El Mundial servirá para el segundo capitán del Real Madrid se presenta como una oportunidad de recuperar sensaciones después de una campaña irregular en el conjunto merengue. La campaña comenzó con la etapa de Xabi Alonso al frente del equipo, con el que comenzó a buen nivel en el Mundial de Clubes, pero en el que fue perdiendo la confianza. Su falta de entendimiento con el técnico se hizo evidente en Almaty, donde no calentó junto a sus compañeros al conocer que partía como suplente. Valverde sumó minutos en el lateral derecho con las bajas por lesión de Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

La llegada de Álvaro Arbeloa tras la Supercopa de España cambió las cosas en el apartado individual para el uruguayo. Con el técnico salmantino completó actuaciones como su recordado hat-trick en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City.

La temporada acabó sin títulos en lo colectivo tras caer en la siguiente ronda de la competición europea ante el Bayern de Múnich y ceder frente al FC Barcelona en la lucha por la Liga. El centrocampista tampoco terminó con buenas sensaciones tras el incidente con Tchouaméni que les acarreó a ambos una multa de 500.000 euros por parte del club.

Un Mundial para Fede Valverde

Una vez finalizada la campaña en cuanto a fútbol de clubes se refiere, a Fede Valverde le llega el momento de cambiar de chip y buscar mejores sensaciones con Uruguay. Ya las ha mostrado a primera vista en sus primeros días con sus compañeros, donde se le ha visto más relajado y con ganas de liderar a los charrúas en el Mundial. Será su segundo torneo mundialista tras la participación en Qatar 2022, en la que su selección no superó la fase de grupos.

La cita comienza para Uruguay el 16 de junio ante Arabia Saudí, continuará el 22 con Cabo Verde y concluirá la fase de grupos con un duelo frente a España. El equipo que dirige Marcelo Bielsa quedó encuadrado en el Grupo H, el mismo que en su anterior Mundial, aunque con diferente rivales y en el que esperan un mejor resultado tras la decepción en Qatar.

Se espera que el cuadro charrúa pelee con España por la primera plaza de la tabla y alcance la nueva ronda de dieciseisavos de final; a la que podría acceder también como uno de los ocho mejores terceros clasificados de los 12 grupos. Para lograr su objetivo, el referente será un Fede Valverde asentado como uno de los líderes de Uruguay y con ganas de resarcirse tras una campaña irregular. De momento, parece haber recuperado la sonrisa con este cambio de aires.