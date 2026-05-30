Arteta deja en aire su continuidad en el Arsenal: «Ahora necesito descansar»

Mikel Arteta ha dejado en el aire su continuidad en el Arsenal tras la derrota en la final de la Champions League. El entrenador es la baza electoral que baraja Enrique Riquelme para el Real Madrid si gana las elecciones, tal y como hemos revelado en exclusiva en OKDIARIO. Tras caer en la tanda de penaltis contra el PSG, ha dejado en el aire su continuidad en el club gunner. Al ser preguntado sobre si se ve muchos años en el Emirates, su respuesta no ha sido nada contundente: «Ahora necesito descansar. Ha sido un año muy muy largo. Estoy superagradecido a los jugadores, a todo el staff, al público… Ha sido una maratón, un año muy duro y, ahora, hay que descansar».

El entrenador vasco es la opción que baraja Riquelme en caso de ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Si el alicantino consigue imponerse a Florentino Pérez, el plan que tiene es fichar al técnico del Arsenal. De lo contrario, volvería José Mourinho, que es el elegido por el actual presidente del conjunto blanco.

Ante la incertidumbre de saber qué pasará en los comicios que se celebrarán el próximo 7 de junio, Mikel Arteta no ha podido ser contundente y anunciar que no seguirá en el Arsenal, puesto que su marcha va ligada a la victoria de Riquelme. Sin embargo, ha sembrado las dudas sobre su continuidad. El técnico ha revelado que tiene que descansar en los próximos días, tras una temporada que ha catalogado como «una maratón».

Arteta es el entrenador elegido para liderar el que sería el primer proyecto deportivo de Enrique Riquelme. El donostiarra no estaría solo, ya que el plan del candidato es anunciar en los próximos días un director deportivo, una figura que, en estos momentos, no existe como tal en la estructura del Real Madrid. Además, el candidato a la presidencia del club blanco ha anunciado que fichará a dos jugadores, siendo Rodri Hernández uno de ellos.

El entrenador gunner llegaría al banquillo del Real Madrid tras hacer historia con el Arsenal, al que ha llevado a ganar una Premier League 22 años después y a disputar la final de la Champions también 20 años después, final que ha perdido este sábado ante el PSG en penaltis. Su futuro puede seguir ligado al club del Emirates, pero en caso de que haya un cambio en la presidencia madridista, su destino estaría en el Santiago Bernabéu.