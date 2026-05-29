El lado más desconocido de Mikel Arteta: formas de motivar, quién es su esposa famosa, cuántos idiomas habla…

Mikel Arteta Amatriain (San Sebastián, 26 de marzo de 1982) es uno de los hombres de moda en el fútbol mundial después de haber devuelto a la gloria al Arsenal en Premier League 22 años después. Además, el entrenador donostiarra tiene este sábado la oportunidad de ganar la primera Champions League de la historia del club en la final que disputará el cuadro gunner ante el PSG en el Puskas Arena de Budapest. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Mikel Arteta.

Mikel Arteta disputará este sábado el partido más importante de su trayectoria profesional en la final de la Champions League que su Arsenal disputa contra el PSG en el Puskas Arena de Budapest a partir de las 18:00 horas. El entrenador donostiarra quiere poner el broche de oro a una de las mejores temporadas de la historia del club gunner con la consecución de la primera Copa de Europa en los 139 años de trayectoria de la entidad, que disputará su segunda final en la máxima competición europea.

Arteta ha cambiado la cara al Arsenal desde que llegó al banquillo del Emirates en diciembre de 2019. Desde esa fecha ha ganado una FA Cup, una Community Shield y una Premier League, 22 años después del último título conseguido por los míticos invencibles. El entrenador donostiarra asumió en el banquillo gunner después de haber sido segundo entrenador con Guardiola y después de poner fin a una carrera de vino y rosas en la que se convirtió en leyenda del Everton y Arsenal y donde también jugó en las categorías inferiores del Barcelona, PSG, Rangers y Real Sociedad antes de poner rumbo a la Premier League.

Cuántos idiomas habla Mikel Arteta

Hay personas que nacen con un gran don para dominar los idiomas y Arteta es una de ellas. El entrenador del Arsenal habla hasta siete idiomas, que son el castellano, inglés, francés, italiano, portugués, euskera y catalán.

Quién es la mujer de Mikel Arteta

Lorena Bernal es la mujer de Mikel Arteta con la que se casó en el año 2010. Es una modelo, actriz y presentadora nacida en Argentina que ganó Miss España en 1999.

¿Tiene hijos Mikel Arteta?

Gabriel Arteta Bernal (2009), Daniel Arteta Bernal (2012) y Oliver Arteta Bernal (2015) son los hijos de Mikel Arteta.

La metáfora del olivo de Mikel Arteta

La filosofía de Mikel Arteta ha trascendido en sus jugadores y este es uno de los secretos del éxito que está teniendo el entrenador donostiarra en el Arsenal. El técnico plantó en su día en la ciudad deportiva un olivo que es una metáfora de resiliencia, arraigo y crecimiento sólido. Este árbol fue plantado para que sus jugadores vieran que un árbol necesita de raíces profundas para soportar las tormentas y que estas raíces también se tienen que regar.

Los carteristas contratados por Mikel Arteta

The Athletic desveló en agosto de 2024 que Mikel Arteta contrató a unos carteristas profesionales durante una cena de equipo que cumplieron con la definición de la palabra profesional y robaron a los jugadores. A la conclusión, el entrenador vasco les pidió a los suyos que sacaran sus pertenencias y muchos se llevaron un disgusto. La razón de esto fue explicarles a los jugadores lo importante que es estar en alerta y preparados en todo momento para afrontar diferentes actos en la vida.

Cuánto tiempo fue ayudante de Pep Guardiola

Mikel Arteta formó parte del cuerpo técnico de Guardiola desde 2016 hasta diciembre de 2019, fecha en la que el Arsenal decidió que debía unirse para escribir los libros más importantes de la historia del club gunner. «Después de muchos rumores, puedo confirmar que dejo el Arsenal y que me retiro del fútbol para integrar el cuerpo técnico del Manchester City», anunció el jugador cuando confirmó su retirada a los 34 años. «Entrenar es algo que siempre me había interesado, y en los últimos años he trabajado muy duro fuera del terreno de juego y dentro de él para poder estar en una posición de poder ser entrenador una vez colgara las botas», dijo en su día.

Aquí os presento un comunicado sobre mi futuro profesional. pic.twitter.com/jvTv3kQ2QR — Mikel Arteta (@m8arteta) July 3, 2016

Cuántos años jugó Mikel Arteta en el Barcelona Mikel Arteta

Mikel Arteta llegó a La Masía procedente de San Sebastián a los 15 años y, desde el principio, debido a sus características para jugar de 6, se le puso la vitola de ser el sustituto de Pep Guardiola. El hoy entrenador del Arsenal brilló en las categorías inferiores y en el filial azulgrana, pero no llegó al primer equipo. La falta de oportunidades le hizo hacer las maletas en 2001 rumbo al PSG, donde jugó una temporada como cedido y un año más tarde se fue traspasado al Rangers.