Luis Enrique no se esconde antes de la final de Champions: «Creo que hay un favorito…»

Luis Enrique compareció en la sala de prensa del escenario de la final de la Champions en Budapest para analizar el mejor partido del año en el fútbol europeo. PSG y Arsenal lucharán este sábado desde las 18:00 horas por levantar la Copa de Europa. Los parisinos buscan su segundo entorchado y los londinenses su primera.

«Diría más que son dos ideas diferentes, pero que se parecen porque buscan marcar y defienden bien, solo que el camino de los dos equipos para lograrlo es diferente», comenzó Luis Enrique en sala de prensa analizando la filosofía de ambos equipos.

Sobre su rival, el Arsenal: «No me ha sorprendido, han merecido ganar la Premier y, si no me equivoco, será el séptimo año de Arteta con el Arsenal y puedes ver qué tipo de equipo ha formado».

«Es positivo que la afición lo vea así (una leyenda), pero está claro que lo que queremos es seguir siendo uno de los mejores equipos de Europa y del mundo», señaló el técnico español en sala de prensa.

«Creo que me han gustado todos los partidos que hemos jugado en esta Champions, en los ocho partidos de los cruces hemos mostrado el equipo que somos, hemos dominado y llegamos de nuevo a la final. Es complicado para cualquier equipo y es histórico para nosotros», analizó Luis Enrique ante los medios.

«Hemos intentado dar descanso en la recta final, hemos tenido el tiempo para analizar al Arsenal, pero les conocemos bien. Hay siempre detalles que se pueden mejorar y creo que vamos a mejorar en ataque y defensa, pero mañana es especial porque nunca sabes cuándo vas a jugar un partido como este», dijo el entrenador del París.

Luis Enrique sobre la presión en una final: «Es normal que si no ganas te critiquen. Si el año que viene perdemos tres partidos seguidos, estamos en un lío. Creo honestamente que en esta final hay un favorito, pero hay que saber estar en el partido cada segundo, porque hay mucha expectación en estos partidos y es importante gestionar eso».

Más sobre Arteta: «No hay más motivación que jugar una final. Veremos mañana quién ha sido el mejor, yo pienso en dar nosotros nuestro mejor nivel. Era mi objetivo y el del club, quizá no tan rápido, pero creo que el año pasado lo merecimos. Es más fácil cuando tienes medios y el nivel de estos jugadores. El futuro es mañana».

«Somos los campeones, porque nadie ha tenido peor calendario que nosotros y eso nos ha hecho crecer. Que mañana gane el que mejor pueda jugar al fútbol», culminó Luis Enrique antes de la final de Champions.