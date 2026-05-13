Ni ejercicio ni alimentación: la práctica diaria con la que Luis Enrique eliminó las alergias de su cuerpo se llama ‘earthing’

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Pasamos tantas horas al día con zapatillas deportivas, botas o zapatos puestos que muchas veces apenas tocamos el suelo con los pies descalzos, salvo en verano si vamos a la playa. De este modo caminar sin calzado se ha convertido casi en algo raro para mucha gente. Precisamente por eso, en los últimos meses ha empezado a hablarse cada vez más de una práctica que propone volver a algo mucho más simple como es pisar tierra, césped o arena sin nada entre el cuerpo y el suelo. Algo que se conoce como ‘earthing’ y que habría servido a Luis Enrique para mejorar su salud.

El entrenador contó en una serie documental que desde hace tiempo incluye el llamado ‘earthing’ en su rutina diaria y con ello ha notado varios cambios físicos después de incorporarlo a su vida. Entre ellos, aseguró que sus alergias primaverales desaparecieron. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta técnica? lo único que se debe hacer es caminar descalzo durante unos minutos sobre superficies naturales, algo que muchos relacionan con una sensación de relajación y bienestar, y aunque hay quien lo mira con escepticismo, lo cierto es que cada vez más personas dicen sentirse mejor desde que han recuperado esa costumbre tan básica de andar descalzos

Qué es exactamente el ‘earthing’ que practica Luis Enrique

El ‘earthing’ , también conocido como ‘grounding’, es una práctica basada en caminar descalzo sobre superficies naturales para mantener contacto directo con la Tierra. Sus defensores sostienen que este hábito ayuda a equilibrar el cuerpo gracias a la transferencia de electrones naturales presentes en el suelo.

Aunque ahora se haya popularizado en redes sociales y entre algunos deportistas de élite, lo cierto es que la idea no es nueva. Durante siglos, el ser humano vivió prácticamente siempre descalzo o con calzado muy fino, manteniendo un contacto constante con la naturaleza. El problema, según explican quienes practican esta técnica, es que el estilo de vida actual nos mantiene aislados del suelo durante casi todo el día.

El auge del movimiento barefoot también ha contribuido a recuperar este interés. Muchas personas comenzaron utilizando zapatillas minimalistas para fortalecer los pies o mejorar la pisada, pero terminaron descubriendo que andar completamente descalzos ofrecía sensaciones muy diferentes. No sólo por la comodidad, sino por la conexión física con distintas superficies como el césped, la arena o incluso caminos de tierra.

La rutina diaria de Luis Enrique para combatir las alergias

Fue durante la serie documental «No tenéis ni **** idea», de Movistar Plus+, donde Luis Enrique habló abiertamente sobre esta costumbre. El entrenador explicó que llevaba tiempo practicando ‘grounding’ y que había notado mejoras muy claras en su bienestar.

«Llevo un año haciendo grounding y me han desaparecido las alergias y el moquillo», comentaba en uno de los episodios. Según explicó, forma parte de su rutina diaria y procura caminar descalzo cada mañana, independientemente del frío o del calor.

Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales, sobre todo porque relacionaba esta práctica con la desaparición de sus problemas de alergia primaveral, algo que sufren millones de personas cada año en España. Aunque no existe evidencia científica concluyente que garantice ese efecto en todos los casos, sí ha servido para poner el foco sobre una técnica cada vez más popular entre deportistas y personas interesadas en el bienestar físico.

Qué dice la ciencia sobre caminar descalzo

A nivel científico, las investigaciones sobre el ‘earthing’ todavía son limitadas, aunque algunos estudios sí apuntan a posibles beneficios relacionados con la inflamación, el estrés o la calidad del sueño. La teoría más repetida sostiene que el contacto directo con la Tierra permite absorber electrones libres que actuarían como antioxidantes naturales.

Sin embargo, muchos expertos prefieren hablar de beneficios físicos más evidentes y fáciles de demostrar. Uno de ellos es el fortalecimiento de los pies y la mejora de la movilidad. Caminar descalzo obliga al cuerpo a activar músculos y tendones que normalmente trabajan menos cuando utilizamos calzado convencional.

En este sentido, Manel Pérez Quirós, presidente del Colegio de Podólogos de Cataluña, explicó en RAC1.cat que la vida moderna ha reducido muchísimo la variedad de movimientos naturales del pie. Según detalló, caminar sobre superficies blandas y diferentes ayuda a implicar más musculatura y favorece el funcionamiento de tendones y articulaciones.

Además, muchos especialistas coinciden en que pasar tiempo al aire libre, reducir el estrés y mantener hábitos de movimiento suaves ya tiene efectos positivos sobre el bienestar general, independientemente de la teoría energética asociada al grounding.

Parte del éxito del ‘earthing’ tiene que ver con el cansancio mental que muchas personas sienten en el día a día. Pantallas, ruido, móviles y jornadas largas hacen que cualquier rutina relacionada con desconectar gane atractivo rápidamente. Por eso hay quienes aprovechan unos minutos en el parque, en la playa o en el jardín para caminar descalzos y relajarse. Algunos lo hacen como una experiencia sensorial, otros como ejercicio para fortalecer los pies y otros simplemente porque aseguran sentirse mejor después.