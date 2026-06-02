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La Universidad de León (ULE) inicia esta semana el proceso de preinscripción para el nuevo Grado en Medicina, que ofertará 80 plazas de primer curso a partir del próximo septiembre en el Campus de Vegazana. La apertura del plazo llega tras recibir el pasado 29 de mayo el informe final favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), un paso decisivo que consolida un proyecto largamente reivindicado por la institución durante tres décadas.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha subrayado que este hito supone «un antes y un después» para la universidad, al tratarse de una titulación estratégica que ha requerido años de planificación, coordinación y compromiso institucional. Según ha destacado, el objetivo ha sido diseñar un modelo formativo moderno, de calidad y adaptado a las necesidades del sistema sanitario, con capacidad para atraer talento y reforzar la investigación y la docencia en el ámbito de las ciencias de la salud.

En paralelo, la Universidad avanza en la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, con la construcción del Laboratorio de Anatomía y Disección en la Facultad de Ciencias de la Salud, así como en la incorporación de profesorado y personal técnico especializado. También se trabaja en la futura Facultad de Medicina, cuyo primer módulo está previsto para el curso 2029-2030, coincidiendo con la progresión de la primera promoción.

Nuevo edificio

Paralelamente, la ULE avanza en la construcción del edificio de la futura Facultad de Medicina, concretamente del primer módulo de la infraestructura, que estará operativo en el curso 2029-2030, cuando los estudiantes de la primera promoción se incorporen al cuarto curso. El proyecto básico del edificio ya está finalizado y se ha solicitado al Ayuntamiento de León la licencia urbanística pertinente para poder abordar su ejecución.

Nuria González ha insistido en que el Grado en Medicina es una «oportunidad clara» para reforzar la ULE en docencia, en investigación y en capacidad para atraer talento. «Es un proyecto estratégico que va a tener una repercusión muy positiva en toda la provincia y en nuestro sistema sanitario, contribuyendo tanto a la formación de profesionales como a la retención de los mismos», ha resaltado.

Sólo en el Campus de Vegazana

Por otra parte, la rectora de la ULE ha explicado que la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario ha condicionado la obtención del informe favorable para el Grado en Medicina a su impartición en el Campus de Vegazana (en la capital leonesa) de manera exclusiva, al menos de forma inicial.

En este sentido, ha insistido en que la propuesta de la ULE siempre ha defendido una docencia compartida entre los dos campus (de León y Ponferrada). No obstante, se abre la posibilidad de avanzar en el futuro hacia una modificación de la memoria de Medicina para poder extender su impartición en el Campus de Ponferrada «en cuanto sea posible». «Quiero dejar claro que la Universidad de León va a seguir trabajando en esta dirección. Así se ha recogido expresamente en las alegaciones que hemos presentado a los informes de Acsucyl durante todo el proceso y así va a seguir siendo en los próximos años», ha apostillado.

Nuria González ha estado acompañada por el vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro; el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad y el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández.