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Jesús Redondo Bermejo cumple 111 años (nació el 2 de junio de 1915 en Cáceres) y, según afirma el doctor Manuel de la Peña, sus facultades mentales están conservadas, su tensión arterial y colesterol están perfectamente controlados, su frecuencia cardiaca en ritmo sinusal o, lo que es lo mismo, sin latidos irregulares y sin arritmias. Ha llevado una vida normal, nunca ha bebido ni fumado, aunque eso sí, ha perdido visión y audición. Nunca se operó de nada.

Tiene una rutina diaria para mantenerse activo: ejercicios en el gimnasio y terapia ocupacional. Ha sido disciplinado y muy metódico. Le encantaba dar paseos por su pueblo, tomar su vinito y, cuando se lo había tomado, regresar a su casa a comer, a las dos en punto, para mantener su disciplina diaria. Le encantaba salir a coger espárragos de su pequeño huerto. Siempre ha comido muy poco, continúa señalando el doctor De la Peña, quien ha estudiado en profundidad a Jesús Redondo y le ha realizado la entrevista clínica pertinente.

Un lector incansable.

A Jesús Redondo lo que más le gusta es ir a la biblioteca, donde ha pasado muchas horas. Ha leído más de mil libros, ya que es un lector empedernido, su gran afición.

Jesús Redondo se jubiló hace nada menos que 50 años. A los 19 aprobó una oposición para la administración local y entró en el ayuntamiento de su pueblo. Fue siete años secretario del Ayuntamiento en Portaje y también en Pontezuelo. Con gran memoria todavía recuerda que, haciendo la mili, cuando escribía, alcanzaba las 350 pulsaciones a máquina.

Con su mujer estuvo casado 78 años; juntos han recorrido España, y su otra gran pasión es viajar. Siempre le ha gustado veranear en San Sebastián. Concepción, su mujer, falleció hace siete años a los 99 años y todavía le lloran los ojos cuando habla de ella. Tiene tres hijos. Es el recuerdo vital que más le emociona.

Récord mundial de superlongevos

La francesa Jeanne Calment mantuvo una vida muy activa, hasta tal punto que iba en bicicleta a los 100 años y vivió hasta los 122 años. La japonesa Kane Tanaka vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss murió a los 119 y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. La mujer más longeva actualmente en el mundo es Ethel Caterham, que tiene 116 años.

Los tres hombres más longevos del mundo son el brasileño Joäo Marinho Neto, de 113 años, el australiano Ken Weeks, de 112 años, y el italiano Vitantonio Lovallo, de 112 años. El español Jesús Redondo, de 111 años, es en la actualidad el número 11 en el ranking mundial.

Un legado de sabiduría

Todo este legado de conocimientos se recoge en la «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller que relata historias reales, llenas de ternura, a través de entrevistas clínicas realizadas por el doctor Manuel de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, el cual se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.