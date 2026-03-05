No es suerte, es ciencia: el método de 5 pasos del doctor Manuel de la Peña para vivir 100 años

Fact checked

La búsqueda de la longevidad se ha convertido en una incógnita para numerosos profesionales en la historia de la humanidad. Ya sea a partir del interés por tratamientos médicos, pruebas farmacológicas o alimentos creados a través de los más modernos avances científicos, la pregunta clave es cómo vivir 100 años. Aunque no existe una fórmula única, la ciencia médica y la experiencia clínica coinciden en que la longevidad depende en gran parte de nuestros hábitos cotidianos, entre los que se destacan con mayor énfasis la práctica de actividad física. Sin embargo, también son esenciales la alimentación, las relaciones afectivas y el equilibrio emocional para lograr vivir mejor.

El doctor Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud, afirma que uno de los grandes ingredientes de la longevidad es el ejercicio físico. «Realizar actividad física de forma regular mejora la tensión arterial, disminuye el riesgo de diabetes y potencia la memoria y la concentración», menciona. Además, destaca un complemento poco mencionado: la música. Según De la Peña, escuchar música mientras se realiza ejercicio estimula positivamente el cerebro, eleva el estado de ánimo y genera una sensación de felicidad que los super centenarios valoran profundamente. Desde otra perspectiva, la Universidad de Harvard subraya que incluso niveles bajos de actividad física, como caminar 75 minutos semanales, pueden extender la vida en casi dos años. Es decir, cualquier movimiento es mejor que la inactividad. Con tan solo pequeños cambios, el cuerpo responde y la esperanza de vida se prolonga.

Los pasos para vivir 100 años bien

¿Por qué el ejercicio físico es la base de la longevidad?

El ejercicio físico es, según diversas investigaciones, una de las herramientas más eficaces para alargar la vida. El Centro Médico del Valle de Lompoc lo describe como un recurso incluso más beneficioso que muchos productos farmacéuticos.

Los estudios indican que mantenerse activo puede reducir el riesgo de muerte por cualquier causa en hasta un 35%. Esta cifra no solo revela el valor del ejercicio, sino también lo perjudicial que puede resultar el sedentarismo.

No se trata de convertirse en un atleta de alto rendimiento, sino de integrar el movimiento a la rutina diaria. Caminar, bailar, subir escaleras o practicar ejercicios de fuerza adaptados a cada edad son suficientes para tener beneficios.

«La longevidad no depende exclusivamente de genes privilegiados; muchas veces, basta con elegir el camino del cuidado personal y la constancia», según los especialistas del centro médico.

Los beneficios físicos, mentales y emocionales del ejercicio

La Universidad de Harvard insiste en que la actividad física mejora tanto el cuerpo como la mente para vivir 100 años. «Caminar o ejercitarse con regularidad reduce el riesgo de enfermedades crónicas, fortalece el corazón y optimiza el funcionamiento cerebral», comentan.

Asimismo, el ejercicio favorece la salud ósea, lo cual es clave en personas mayores para prevenir caídas y fracturas, y protege las articulaciones, asegurando movilidad durante más años de vida.

«A nivel cognitivo, el ejercicio puede retrasar el deterioro asociado al envejecimiento. Se ha demostrado que reduce la probabilidad de desarrollar demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, hasta en un 45%», aseguran los especialistas.

A su vez, sostienen que el movimiento corporal impulsa la producción de sustancias químicas cerebrales responsables del bienestar emocional, lo que contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, dos factores que aceleran el envejecimiento.

La importancia de la música para llegar a vivir 100 años

El doctor Manuel de la Peña especifica que la música es una herramienta poderosa. «Escuchar melodías que nos agradan estimula el sistema nervioso, activa emociones placenteras y genera un efecto terapéutico en la mente», asegura.

La longevidad, entonces, no es solo una cuestión de años, sino de calidad de vida. Para de la Peña, el bienestar emocional es tan importante como los indicadores clínicos. Según el experto, el movimiento, la alimentación, las relaciones y los estímulos positivos como la música son, en conjunto, los verdaderos secretos para vivir más y mejor.

¿Cómo la alimentación favorece la longevidad?

Además del ejercicio, el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social destaca el rol fundamental de una dieta equilibrada. La recomendación más contundente es adoptar la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva.

«Esta alimentación, rica en antioxidantes naturales, contribuye a preservar las funciones celulares y previene enfermedades graves como la arterioesclerosis y el cáncer de colon», afirman.

También recomiendan beber entre 1,5 y 2 litros de agua mineral al día porque ayuda al cuerpo a mantener su equilibrio y a eliminar toxinas, procesos clave en la ralentización del envejecimiento. Elegir alimentos naturales, minimizar los ultra procesados y priorizar la calidad por sobre la cantidad es un paso sencillo hacia una vida más larga.