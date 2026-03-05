Hasta 40 centímetros de nieve: la AEMET confirma que vuelven las nevadas a Madrid a partir de éste día

El buen tiempo en la Comunidad de Madrid parece que se irá en poco tiempo y parece que la nieve volverá a ser protagonista. Tras varios días con jornadas de sol y subida de temperaturas, el tiempo ha vuelto a desestabilizarse con un nuevo factor en juego: el polvo sahariano que ha traído la nueva borrasca Regina. Además, se espera que la nieve acumulada en la sierra llegue a los 40 centímetros según Meteovigo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para este jueves 5 de marzo que la cota de nieve comience a bajar en montaña, desde los 2000 metros hasta los 1500 durante el domingo 8 de marzo. Además, la AEMET espera que este domingo las temperaturas en Navacerrada oscilen entre los -1 grado de temperatura mínima y 8 grados de temperatura máxima.

Se espera que las zonas más afectadas en los próximos días por la nieve en Madrid sean las situadas al noroeste, en la Sierra de Guadarrama. Especialmente en el Puerto de Navacerrada, Cercedilla, Collado Villalba y los diferentes municipios próximos a la provincia de Ávila.

Nevada sorpresa

La nieve llegó el pasado mes de enero por sorpresa a la región, lo que dejó a muchos conductores atrapados en sus vehículos debido a los atascos y decenas de carreteras cortadas como resultado de la nieve. Las cadenas se volvieron necesarias, si bien a lo largo del día se esperaba tanto una subida de las temperaturas como el fin de las precipitaciones, por lo que la situación no se alargó en el tiempo.

Desde la Comunidad de Madrid, se activó la situación operativa nivel 1 del plan de incidencias, mientras que el Ayuntamiento de Madrid puso en funcionamiento el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reaccionó aportando la información en X de la situación: «El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de limpieza y mantenimiento. Más de 5.600 operarios y 264 medios mecánicos trabajan en los puntos más complicados de nuestra ciudad».