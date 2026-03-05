Un coche fuera de control irrumpe en la acera y atropella a un peatón en plena calle Aragón de Palma

Momentos de gran tensión se han vivido este jueves por la mañana en una de las arterias más transitadas de Palma. Un turismo que circulaba por la calle Aragón ha acabado fuera de control y ha terminado arrollando a un peatón que caminaba tranquilamente por la acera. El suceso ha generado considerable revuelo entre vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

El accidente se ha producido alrededor de las 10.00 horas a la altura del número 134 de la calle Aragón. Por causas que todavía están siendo investigadas a cargo de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma, el conductor de un coche utilitario, un Toyota Yaris de color blanco, perdió el control del vehículo mientras circulaba por la zona. En cuestión de segundos, el coche terminó invadiendo la acera y embistiendo a un hombre que se encontraba caminando por allí.

La víctima, un peatón de unos 65 años aproximadamente, según fuentes policiales consultadas por OKBALEARES, sufrió diversas contusiones tras el impacto. Aunque el golpe causó gran alarma entre las personas que se encontraban cerca, el hombre permanecía consciente cuando llegaron los primeros equipos de emergencia. Varias personas que presenciaron el atropello se acercaron rápidamente para auxiliarle mientras avisaban a los servicios de emergencia.

El conductor del vehículo, un hombre de 64 años, también resultó herido leve tras el accidente. Según las primeras informaciones, el propio impacto y la situación de nerviosismo provocaron que necesitara atención médica en la zona afectada.

La Policía Local de Palma recibió el aviso minutos después del atropello y se desplazó rápidamente hasta la zona para asegurar el área y esclarecer lo ocurrido. Agentes municipales acordonaron parte de la calle mientras se atendía a los implicados, lo que generó momentos de expectación entre los numerosos curiosos que se congregaron alrededor.

Hasta el lugar también acudieron varias ambulancias. Los sanitarios atendieron tanto al peatón como al conductor y, tras una primera valoración médica, decidieron trasladarlos a centros hospitalarios de la ciudad para llevar a cabo pruebas y descartar lesiones de mayor gravedad.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y está elaborando el atestado para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del coche. Entre las hipótesis que se barajan se encuentran un posible despiste, un problema mecánico o algún tipo de incidencia repentina durante la conducción.

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en zonas urbanas con elevado tránsito de peatones, especialmente en calles tan concurridas como la calle Aragón de Palma, donde cada día circulan cientos de vehículos y viandantes.

Por el momento, todo apunta a que las lesiones de ambos implicados son leves, aunque la investigación continúa abierta para aclarar con exactitud cómo se desencadenó este impactante atropello que, por fortuna, no terminó en tragedia.