Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Alejo y Luisa, a punto de besarse
Un momento muy especial
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 4 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 367 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Enriqueta ha querido dejar muy claro a su hijo que no se irán por mucho que quiera José Luis. Pero no todo queda ahí, puesto que estas desavenencias acaban llegando a oídos de Dámaso. Así pues, como era de esperar, no duda en aprovechar esta situación para sacar provecho.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Luisa no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para escabullirse en secreto, y lo hace para llegar hasta el lugar donde cree que, por fin, va a encontrar todas las respuestas que necesita. Es más que consciente de todo lo que está en juego. Ahora bien, ¿está preparada para todo lo que va a descubrir y todo lo que eso conlleva?
¿Qué sucede en el capítulo 368 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 5 de marzo?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Pepa se ve en la obligación de mentir a Mercedes, y todo para tratar de justificar, de alguna manera, la ausencia de su hermana. ¿Logrará convencerla antes de que sea demasiado tarde?
Por si fuera poco, observamos cómo Dámaso aparece de un momento a otro en la Casa Grande, y lo hace en el peor momento posible. Es más, como era de esperar, esta situación ha provocado una enorme irritación en José Luis. De hecho, no solamente recibe su provocación, sino también la de alguien más que amenaza con desestabilizarle como nunca antes había sucedido. Todo ello mientras Alejo y Luisa están a punto de besarse. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)