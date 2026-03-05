El Rey Felipe VI ha vuelto a valorar el conflicto en Oriente Medio y ha pedido «contención en el uso de la fuerza» tras la escalada militar en la zona a raíz del ataque conjunto que EEUU e Israel lanzaron este fin de semana con el que consiguieron aniquilar al ayatolá Alí Jamenei.

Felipe VI ha expresado su preocupación por el aumento de la tensión y ha hecho un llamamiento a la unidad de los países europeos: «Vemos con enorme inquietud y preocupación la situación crítica y especialmente peligrosa que atraviesa Oriente Próximo y la región del Golfo».

El Rey se ha pronunciado así durante su discurso en el almuerzo ofrecido este jueves en honor de los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, con motivo de su visita oficial de presentación a España tras llegar al cargo el pasado mes de octubre a raíz de la abdicación.

«España y Luxemburgo se unen a los llamamientos por la contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas, y también por la garantía de las libertades y los Derechos Humanos frente a la represión», ha defendido.

Además, Felipe VI ha expresado su solidaridad con todos los países que se están viendo involucrados en la guerra: «El riesgo al que se ve sometida una región tan amplia y de enorme relevancia estratégica nos mueve a transmitir nuestra más profunda solidaridad a los países que están sufriendo los graves embates colaterales del conflicto».

Según el Rey, «necesitamos una Europa con mayor soberanía estratégica, que avance hacia una auténtica Europa de seguridad y defensa, aún más asentada en la solidaridad y la responsabilidad, aún más abierta y próspera, aún más capaz de afirmar con claridad su voz en el mundo y preservar los principios irrenunciables que conforman nuestra identidad común».