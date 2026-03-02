El Rey alerta de riesgo de «escalada» en Oriente Medio y pide «diálogo en una búsqueda honesta de la paz»

El Rey Felipe VI alertó el domingo, en su discurso en el acto de bienvenida del Mobile World Congress Barcelona 2026, del riesgo de «escalada» en Oriente Medio tras el ataque conjunto a Irán por parte de Israel y Estados Unidos. El monarca, además, pidió «restablecer el diálogo en una búsqueda honesta de la paz» en pos de evitar una «situación caótica» a nivel internacional.

En una parte de su intervención en la que se expresó en inglés, tras hacerlo en castellano ante los presentes, Felipe VI habló de los conflictos internacionales y recordó sus palabras días después del estallido de la guerra en Ucrania. «Subrayé, en este mismo foro, la naturaleza indispensable de los principios que unen a la comunidad internacional: principios como la paz, el diálogo y la cooperación», rememoró el Rey, que destacaba además que «cuatro años después del inicio de la agresión de Putin, aún no se vislumbra un camino claro hacia la paz» en Ucrania.

«Debemos mantenernos firmes en la defensa de la dimensión ética de la humanidad, sus valores y principios, que son universales», pidió el Rey Felipe desde Barcelona, y ya centrado en lo ocurrido en Irán, aseguró que «Oriente Medio se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias impredecibles».

En esta línea, el monarca pide «la máxima moderación en el uso de la fuerza, el respeto por la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación». Además, habló de hacerlo «para evitar una situación caótica y una represión abierta» así como para también «restablecer el diálogo en una búsqueda honesta de la paz».

El Rey en el MWC

Además de la situación internacional, Felipe VI destacó en su discurso la importancia de la tecnología dentro de un foro referido a este asunto, como el MWC. «Debe siempre formar parte de un marco ético: servir como herramienta no para la división, sino para la conexión, no para la exclusión, sino para el desarrollo, y no para la confrontación, sino para la paz», afirmó el domingo.

Anteriormente, en relación con la aparición de la Inteligencia Artificial y la transformación digital acelerada desde la pandemia de 2020, Felipe VI, afirmó que «no sólo vivimos en una era de cambio, sino que también presenciamos un cambio de era, un nuevo paradigma que está transformando nuestra forma de producir, aprender, comunicarnos y tomar decisiones».

«Sigamos trabajando para que la conectividad sea, más que un mero avance técnico, una palanca de progreso, cohesión y bienestar», pidió el Rey de España, para finalizar destacando que «el progreso no se mide sólo en velocidad o capacidad de procesamiento, sino por su contribución a la libertad, la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos».