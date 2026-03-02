El PSOE abre la guerra salarial en el Parlament balear contra los médicos y apunta al bolsillo de los facultativos

En plena confrontación entre los sindicatos médicos y la ministra de Sanidad, Mónica García, por el nuevo Estatuto Marco, el Grupo Parlamentario Socialista en Baleares ha decidido poner el foco en un dato concreto: cuántos médicos superan los 100.000 euros anuales.

La iniciativa ha sido leída por el colectivo no como un ejercicio neutro de transparencia, sino como un movimiento estratégico en un momento de alta tensión institucional.

El enfrentamiento entre médicos y el Gobierno central no comenzó en Baleares. Viene de meses atrás, con protestas contra el borrador del Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García.

Los sindicatos denuncian exceso estructural de horas de guardia, mantenimiento de la obligatoriedad hasta los 55 años y falta de reconocimiento diferencial del médico frente a otras categorías sanitarias. En ese contexto, cualquier debate sobre retribuciones se interpreta bajo el prisma del conflicto.

El choque no es solo salarial. Es narrativo. Para el PSOE, la pregunta responde a la lógica de control del gasto público. Para los médicos, la formulación sugiere que existen profesionales “sobrerretribuidos”.

De ahí la dureza de la reacción sindical. SIMEBAL-CESM denunció públicamente que se estaba intentando “fiscalizar y señalar” al colectivo, hablando incluso de “campaña de desprestigio”.

En redes sociales, el tono fue aún más directo. “El sistema se sostiene gracias a nuestras guardias infinitas y ahora se nos pone bajo sospecha”, escribía un especialista. Otro médico resumía el malestar con una frase que se ha repetido en foros profesionales: “No cobramos 100.000 euros por privilegio, sino por necesidad del sistema”.

El factor Baleares: presión asistencial y fuga de talento

Baleares no es un territorio cualquiera. Es una comunidad con dificultades históricas para retener profesionales por el coste de vida y la presión asistencial estacional.

Superar determinados umbrales salariales no responde únicamente a escalas retributivas, sino a la acumulación de actividad extraordinaria. Según datos salariales de 2024-2025, el sueldo base de un médico de familia ronda los 3.300 euros brutos mensuales sin guardias. El debate, por tanto, no gira solo en torno a cifras agregadas, sino a la estructura que las genera.

La polémica ha derivado rápidamente hacia la comparación con las retribuciones políticas. En redes se han difundido cifras del Parlament balear que sitúan el sueldo base anual de un diputado por encima de los 74.000 euros, con complementos adicionales por comisiones y dietas. El mensaje implícito que circula en el entorno médico es claro: si se abre el debate sobre salarios públicos elevados, el escrutinio debe ser transversal.

El riesgo de fondo

Más allá de la confrontación puntual, el episodio revela una fractura creciente entre parte del estamento político y el colectivo sanitario. En un momento de déficit de profesionales, listas de espera tensionadas y reforma normativa en disputa, el riesgo no es solo reputacional. Es estructural. Porque si el mensaje que perciben los médicos es que trabajar más horas puede convertirles en sospechosos públicos, el incentivo para asumir esa sobrecarga disminuye. Y en un sistema que depende precisamente de esas horas extra, el equilibrio es frágil.

El conflicto ya no es cuántos médicos superan los 100.000 euros. Es si el debate político está contribuyendo a reforzar el sistema sanitario… o a erosionar la confianza de quienes lo sostienen. Y esa respuesta, más que contable, es política.