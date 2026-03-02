La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este lunes que la «romantización de los valores tradicionales» es una «forma de violencia». Así se ha expresado la política socialista en la presentación de la campaña institucional con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer 2026 desde la sede madrileña del Ministerio.

La también ex concejal del Ayuntamiento de Valladolid ha lanzado la campaña institucional «las mujeres de alto valor no necesitamos validación». En el acto se ha podido ver el spot publicitario protagonizado por la actriz Ángela Molina. Ese anuncio critica las ideas que tradicionalmente se han relacionado con las mujeres que ellos etiquetan como «de alto valor».

En las palabras previas a la reproducción de ese spot, la ministra de Igualdad ha señalado que «hay formas de violencia en las redes más sutiles». Entre ellas, ha lamentado la existencia de una «romantización de los roles tradicionales de género».

Concretamente, su invectiva se ha centrado en los mensajes de redes que defienden las ideas de la mujer como madre y esposa tradicional. Redondo critica la existencia de «una panoplia de campañas en relación con las tradwife». Este es un movimiento viral en redes que pone en valor el estilo de vida de las mujeres en los años 50 y 60.

Contra las «correctas esposas»

La política socialista ha asegurado que este movimiento alaba a las «mujeres tradicionales en la que lo importante y lo valioso es que sean mujeres abnegadas, madres por encima de todo, correctas esposas, mujeres espléndidas pero sin llamar la atención».

La ministra se ha quejado de que este tipo de contenido se mueve «en una línea de grises» en la que «se reproducen los estereotipos tradicionales».

«Esto dice mucho de la despersonalización, deshumanización de las mujeres y de relegarnos a los roles tradicionales donde la libertad sexual y la libertad sobre nuestros cuerpos son lo primero que se limita y se restringe», ha expuesto Redondo.

La titular de Igualdad ha presentado el spot publicitario como una respuesta frente a este tipo de ideas: «Las mujeres de alto valor no son otras que esas mujeres tradicionales, una mujer que asume los roles de género de sus abuelas y bisabuelas». «Relegadas al ámbito del hogar e íntimo», ha puntualizado.

Visibilizar «nuevos modos de violencia»

«Hemos puesto nuestro foco en las mujeres de alto valor rechazando y haciendo visibles esos nuevos modos de violencia contra las mujeres que son sutiles y pretenden captar las voluntades de las más jóvenes», ha añadido.

«Ángela Molina es nuestra musa, nuestra guerrera, nuestra mujer de máximo valor que representa a todas esas mujeres que se niegan a seguir con esta reacción machista y que pretende devolvernos al miedo, la oscuridad y el silencio del que hemos salido hace tiempo», ha destacado la dirigente socialista este lunes.

Ana Redondo también ha criticado el uso del término «charo» en redes sociales: «Las arpías del Siglo XV y XVI, las brujas del Siglo XVI, hoy son las charos y feminazis». «Hay un movimiento cultural que se extiende a través de las redes sociales», ha añadido.

Y es que Redondo ha lamentado que haya habido una «reacción de la machosfera» a la revolución feminista y ha señalado directamente a las redes sociales: «El algoritmo que pretende devolvernos al silencio, al hogar y al ámbito de lo privado es enormemente fuerte».