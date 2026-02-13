Sánchez lanza a sus ministros contra González para que abandone el PSOE: «Piensa qué haces en el partido»

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a enfrentarse a Felipe González, presidente socialista entre 1982 y 1996, después de que este asegurara que no votará al actual jefe del Ejecutivo si se presenta a las próximas elecciones generales, ya que no se siente representado. Después de que el diputado y portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, menospreciara a González, este viernes, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha vuelto a la carga y ha deslizado que el ex presidente debería abandonar la formación socialista.

Felipe González dijo que votará en blanco ya que no quiere apoyar a Pedro Sánchez, pero a su vez descartó abandonar la militancia del PSOE. «Seguiré en el PSOE, que se vaya quien lo destroza», afirmó el ex presidente el martes, en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, en dirección a un Gobierno que ha pasado al ataque.

Las críticas de González han encontrado respuesta en Ángel Víctor Torres, quien en una entrevista en Canarias Radio ha dicho que el histórico militante socialista puede «opinar lo que quiera», aunque también ha apuntado que «él no es cualquiera». El titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha insinuado que Felipe González no debería formar parte del PSOE por alinearse con partidos y medios de comunicación que «atacan históricamente a su partido».

Torres ha recordado una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro socialista, quien dijo: «Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido». Además, el actual ministro ha señalado que le «apena» escuchar a Felipe González y le ha recordado que sus compañeros también se «fajaron» por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

El fracaso electoral

El dirigente socialista también ha respondido a la falta de crítica tras las derrotas electorales en Extremadura y Aragón, que González reprochó. Ahí, Torres ha dicho que sí hay «reflexión» interna ya que el PSOE, es, dice, el «partido más democrático que existe».

«Nosotros tendremos que, lógicamente, hacer esa autocrítica y buscar mecanismos para que esto se pueda revertir», ha señalado, aunque se ha mostrado convencido de que Pilar Alegría acabará siendo la presidenta de su región porque es una «gestora de primer nivel», al tiempo que ha criticado que ésta haya recibido «ataques absolutamente inaceptables».

Aún así, ha señalado que tienen que perfeccionar sus estrategias porque «están perdiendo apoyos», pero cree que también «otros» tienen que hacer esta autocrítica, en referencia al PP al que acusa de estar «engordando» a Vox.

En este sentido, ha señalado que Canarias sería un territorio que tendría sus dificultades lógicas ante el auge de la ultraderecha por razones históricas porque tienen un fuero particular, un régimen económico propio y circunstancias de lejanía que hacen que el autogobierno sea más perentorio. Algo que es, según Torres, «todo lo contrario de lo que ellos defienden cuando llega al Gobierno».

En cuanto a las elecciones en Aragón, ha criticado la «euforia» del presidente en funciones, Jorge Azcón, que ha dicho no entender porque convocó las elecciones para no depender de Vox, ha perdido dos diputados ya «ahora la dependencia es mayor». En su opinión, el dirigente popular dirá en la intimidad: «vaya error que he cometido, estoy peor que antes, estoy más preso».