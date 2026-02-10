Felipe González anuncia que no votará a Sánchez: «Y seguiré en el PSOE, que se vaya quien lo destroza»
El ex presidente del Gobierno asegura que no pactaría con Vox, pero tampoco con Bildu
Felipe González, ex presidente socialista del Gobierno entre 1982 y 1996, ha anunciado este martes que no votará a Pedro Sánchez si el actual jefe del Ejecutivo vuelve a presentarse a unas elecciones generales. Además, González ha adelantado que no tiene previsto abandonar la militancia del PSOE. «Seguiré, que se vaya quien lo destroza», ha subrayado.
El ex presidente ha reprochado la falta de autocrítica del PSOE tras la derrota electoral en Extremadura y la más reciente en Aragón, del pasado domingo. González considera que el escenario se repetirá en próximas elecciones autonómicas, con Castilla y León y Andalucía en el horizonte, y en unas elecciones generales en las que ha adelantado que votará en blanco, en previsión de que Pedro Sánchez se presente como candidato de la formación socialista y debido a que los «actuales candidatos» no le representan.
«Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita», ha señalado en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid. En este acto, González ha advertido que no presentar Presupuestos Generales del Estado es «una violación clara de la Constitución». Así, el ex presidente asegura que las medidas de Sánchez tienen «consecuencias», y ha recordado que él convocó elecciones en su momento porque no podía sacar adelante los Presupuestos.
Preguntado por el ascenso de Vox y una potencial forma de detenerlo, Felipe González ha dicho que hay que hacer «que el país funcione», en referencia, en concreto, a los servicios públicos y a la política de vivienda.
Sobre si pactaría en algún escenario con el partido liderado por Santiago Abascal, González ha asegurado que no lo haría, pero también ha dicho que tampoco llegaría a un acuerdo «ni de broma» con Bildu, como ha hecho Sánchez para mantenerse al frente del Ejecutivo. «Vox por el momento no vulnera la Constitución», ha añadido el socialista, al que le preocupa «que el PSOE deje de ser segundo» tras los últimos resultados electorales.
Asimismo, González ha destacado una falta de crítica interna en el Partido Popular y subraya que el líder de la formación azul, Alberto Núñez Feijóo, carece de proyecto más allá de «echar» a Sánchez de la presidencia del Gobierno.
Temas:
- Felipe González
- Pedro Sánchez