Felipe González retrata al Gobierno por sus cortinas de humo: «Cada día lanzan a correr una liebre nueva»

Felipe González, ex presidente del Gobierno, ha cuestionado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la tragedia de Adamuz que dejó 45 muertos y la posterior cascada de fallos conocidos en la infraestructura ferroviaria. El ex presidente socialista ha criticado también la estrategia de Sánchez para tapar los escándalos y desviar la atención a otros asuntos. «Cada día hay una libre nueva que lanzan a correr por el escenario para tapar lar liebres anteriores», ha dicho González.

La última de estas liebres ha sido el acuerdo del pacto del PSOE con Podemos para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales, anunciado este lunes. El ex presidente socialista ha criticado el deterioro de los servicios públicos y las infraestructuras cada vez más inseguras. «Los ciudadanos empiezan a estar hartos, hartos de los servicios, de que no se haga mantenimiento», ha asegurado González.

El ex presidente del Gobierno también ha cuestionado la gestión del Gobierno «en general» con cada crisis que ha enfrentado en los últimos años. Para González, esta gestión es «manifiestamente mejorable». Como ejemplo, el ex dirigente socialista ha recordado que, tras los accidentes de Adamuz y Gélida, han dimitido los «que saben de esto» para que «los que no saben, sigan».

En declaraciones realizadas después de participar en el XVI Congreso EM+FI de la Fundación Caja Rural de Segovia y a preguntas de los medios sobre la gestión ferroviaria, el ex dirigente socialista ha contestado poniendo como ejemplo lo sucedido con el servicio de Rodalies. «¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los que han dimitido son la gente que sabe cómo funciona esto. Y siempre está en el segundo nivel. Y esto tiene una explicación que si los que saben no lo han evitado mejor que se vayan para que los que no saben sigan», ha zanjado.

También se ha referido a la regularización de inmigrantes ilegales que ha considerado «necesario» siempre que se haga «bien», ha apostillado. «Si se hace bien es necesario. Ahora, debe haber un proceso, como es natural, parlamentario que fijara bien los criterios, que hubiera un acuerdo de todos que me parece fundamental, hablando de 500 o 600.000 personas que no sabemos cuántos serán en realidad. Hay que hacerlo con el rigor de que no creemos un problema a los demás europeos o con Europa. Hay que hacerlo bien», ha finalizado.