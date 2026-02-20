El Gobierno gastará 275.000 € en blanquear la regularización con la campaña «Migración, fuente de riqueza»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado una campaña publicitaria por 275.000 euros que, bajo el eslogan «Migración, fuente de riqueza», intentará sensibilizar a los españoles de los beneficios «económicos y socioculturales» que supone la inmigración. La campaña publicitaria, que se ha adjudicado a la consultora Llorente y Cuenca S.L. se desarrollará de inmediato, coincidiendo con los trámites de la regularización masiva extraordinaria que va a acometer el Ejecutivo y que estima en medio millón de migrantes regularizados, sin tener en cuenta procesos de reagrupamiento familiar posterior.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al frente del mismo su titular, Elma Saiz, fijaron en su día tres objetivos básicos de la campaña de publicidad institucional que ya corre a cargo de la empresa global Llorente y Cuenca, desde su reciente publicación en el BOE. En primer lugar, la sensibilización de los beneficios económicos y socioculturales, a través de un mensaje insistente sobre el envejecimiento de nuestra población y la necesidad de que vengan generaciones jóvenes para poder hacer frente a nuestras pensiones en el futuro.

El segundo objetivo marcado consiste en neutralizar prejuicios y combatir estereotipos negativos creados sobre la inmigración. Para ello, se utilizarán narrativas basadas en hechos y en datos que siempre presenten en positivo la aportación de la inmigración en nuestro país.

Por último, el objetivo final es un intento por humanizar a los migrantes que están en nuestro país, a través de relatos de superación y de éxito, aunque sin caer en el paternalismo. Se trata, en definitiva, de una campaña que pretende que la inmigración se vea como un fenómeno positivo y necesario para nuestras arcas, y que aleje prejuicios y miedos, coincidiendo con la regularización masiva que está tramitando Sánchez.

Con estos tres ingredientes, la empresa Llorente y Cuenca tiene que preparar un cóctel que dé a luz una campaña dirigida a mejorar sensiblemente la «percepción social» que los españoles tenemos de la inmigración. Las herramientas que se emplearán serán spots de 20 o 30 segundos pensados tanto para televisión como para redes sociales.

El contrato establecido con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempla también la elaboración de material gráfico, como vallas, para insertar en espacios urbanos y contenido digital interactivo para su difusión por todo el «ecosistema digital».

Televisiones y redes

A los 275.000 euros (sin contar impuestos) que se ha destinado a la campaña creativa, el Ejecutivo tendrá que añadir, de las arcas públicas, el coste de la compra de los espacios televisivos, de las inserciones en redes y del coste de las vallas publicitarias, así como de todas las herramientas de difusión seleccionadas.

Y todo hay que hacerlo en un tiempo récord, ya que el calendario de ejecución previsto establece de forma inmediata, una vez publicado en el BOE, la aprobación definitiva de guiones, así como la celebración de castings, tras la selección de los perfiles idóneos para estos spots y fórmulas publicitarias diversas.