La regularización masiva de inmigrantes que prepara el Gobierno socialista ha sido recibida con gran atención en Marruecos. La prensa del país vecino ha dedicado distintos artículos a la medida, que entrará en vigor en abril y beneficiará a más de medio millón de personas. En algunas informaciones se destaca además que el Gobierno, con este real decreto, va contra la política migratoria europea.

El diario Le Matin, periódico oficial de la monarquía alauí, desglosa la propuesta del Ejecutivo español con Younous Arbaoui, profesor del Centro de Derecho sobre Migración y de los Refugiados de Ámsterdam. Una medida, destaca el diario, «que contradice el endurecimiento de las políticas en otras partes de Europa».

«La decisión española contradice, sin duda, la política europea, que se centra en los retornos y no en la regularización», analiza el experto. También se señala que Sánchez «está procediendo mediante real decreto, sin votación en el Parlamento». «¿Se trata de una apropiación de poder?», se pregunta el diario. El profesor rebate que «el uso del real decreto está previsto en la legislación española y constituye un instrumento legal que permite una acción rápida».

En L’Opinion se señala también que la iniciativa del Gobierno de España «es una de las políticas migratorias más flexibles de Europa y contradice a países que generalmente endurecen sus fronteras y regularizaciones».

La Comisión Europea advirtió la semana pasada al Gobierno sobre esta medida. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, avisó a Pedro Sánchez que «la migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea».

«Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión», destacó el responsable comunitario, quien afirmó además que el permiso de residencia no puede ser considerado «un cheque en blanco» para desplazarse por la UE y que existen «reglas claras» que deben considerarse a la hora de proponer regularizaciones.

Los consulados «en alerta»

La prensa de Marruecos informa además a sus compatriotas de las medidas excepcionales en los consulados en España para facilitar los trámites de regularización.

Así, el Ministerio de Exteriores marroquí ha adoptado algunas iniciativas como la ampliación de los horarios de atención al público, además de establecer turnos de guardias en fines de semana y días festivos para «servir al ciudadano marroquí y proteger sus intereses».

La instrucción responde a una orden directa del rey Mohamed VI e implica que todos los funcionarios estén «en alerta» para atender las dudas y peticiones de los inmigrantes sobre la regularización.

Antecedentes penales

Dentro de esas medidas, destaca un proceso para agilizar la expedición de los documentos sobre los antecedentes penales, uno de los requisitos para optar a la regularización.

Los consulados permitirán obtener directamente estas fichas en sus sedes, sin necesidad de que los interesados se desplacen a Marruecos o pidan, mediante un poder notarial, que algún familiar se ocupe de este trámite en el país.