Bruselas advierte a Sánchez: la residencia «no es un cheque en blanco» y «los ilegales deben irse»

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha lanzado un mensaje contundente y poco habitual este martes en el Parlamento de la Unión Europea a Pedro Sánchez ante su medida de regularización masiva de ilegales: «Hay que hacer que, como regla general, las personas en situación irregular abandonen la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles». Brunner ha advertido que «un permiso de residencia no es un cheque en blanco» y que España deberá «asegurarse» de que su decisión de regularizar a 800.000 ilegales no tiene «consecuencias negativas» en el resto de los países miembros de la UE.

Este debate sobre la medida de regularización exprés de Sánchez en el Parlamento de la Unión Europea se ha producido después de que el Partido Popular Europeo lograra introducirlo de urgencia en la última reunión de la Mesa del Parlamento, gracias a la «profunda inquietud» expresada por al menos 13 gobiernos nacionales.

El pasado 26 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la regularización masiva de 800.000 inmigrantes con un decretazo para esquivar al Congreso. El Consejo de Ministros aprobó entonces el inicio de la tramitación para la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales en España, una medida pactada con Podemos. Sumar, socios de Gobierno de Sánchez, también reclamaban la medida.

La advertencia de Bruselas ha dejado claro que el inminente proceso de regularización en España no puede convertirse en una puerta trasera al espacio Schengen. Brunner ha dejado de lado el lenguaje diplomático habitual de la Comisión Europea para advertir a Sánchez: «Todos los Estados tienen que velar porque sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países de la Unión Europea».

Bruselas ha subrayado así que la responsabilidad de regularizar migrantes no es solo nacional: cada decisión tiene impacto en la UE, y España deberá garantizar que su proceso no afecte a otros Estados.

Reglas europeas estrictas

El comisario austríaco ha recordado este martes que un permiso de residencia en un país no otorga libertad total de movimiento. Si un migrante regularizado solicita asilo en otro Estado miembro, debe regresar al país que le concedió el permiso. Ésta es una de las reglas europeas que buscan evitar efectos llamados y abusos del sistema de Schengen. En este sentido, Brunner ha destacado: «La migración es un reto compartido entre los Estados miembro y la Unión Europea. Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro, pero esa responsabilidad implica que deben garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros Estados».

El debate europeo se produce un día después de que Estados Unidos solicitara explicaciones formales a Bruselas sobre la política migratoria española. Washington expresó preocupación por el posible efecto llamada y las implicaciones en seguridad y control de fronteras, elevando la cuestión a un nivel transatlántico, más allá de la Unión Europea.