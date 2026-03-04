Sánchez tutea a los españoles y esquiva al Congreso como si fuera el líder de una república presidencialista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por tutear a los ciudadanos en su declaración institucional, sin opción a preguntas, de este miércoles en el Palacio de la Moncloa. El jefe del Ejecutivo ha informado sin opción a preguntas de los periodistas y alejado del Congreso de los Diputados de la posición de España ante la crisis desatada en Oriente Medio, después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a la dictadura de Irán y la respuesta del país asiático, calificada de «indiscriminada» por el líder del PSOE.

Hasta en tres ocasiones, en el inicio de su discurso, Sánchez ha hablado a los españoles de tú, en una intervención preparada y en la que no ha admitido preguntas de los periodistas. De esta manera, el presidente ha buscado coger oxígeno electoral y mostrar cercanía, aun saltándose el protocolo a la hora de dirigirse a los ciudadanos, mientras esquiva al Congreso de los Diputados como si fuera el líder de una república presidencialista y no el jefe del Gobierno en una monarquía parlamentaria.

«Buenos días, queridos y queridas compatriotas», ha comenzado Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, para, inmediatamente a continuación, tutear en dos expresiones seguidas a los ciudadanos. «Me dirijo a vosotros para informaros de la crisis que se ha desatado en Oriente Medio, de la posición del Gobierno de España y de las acciones que estamos llevando a cabo», ha pronunciado el jefe del Ejecutivo.

En una tercera ocasión, Sánchez ha hablado de tú a los españoles. «Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaron a Irán», ha espetado, prosiguiendo con que el país gobernado por la dictadura ayatolá «a su vez respondió bombardeando de forma indiscriminada nueve países de la región y una base británica situada en un Estado europeo, en Chipre».

Sánchez, una vez utilizado el tuteo, ha continuado con su intervención expresando «la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán», antes de rescatar el «no a la guerra» y utilizando la denominación del «Trío de las Azores», expresión utilizada por un sector de la prensa española para referirse, de manera despectiva, a José María Aznar, Tony Blair y George W. Bush, líderes de España, Reino Unido y Estados Unidos, en el contexto de la guerra de Irak.

«Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio, una guerra que en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Husein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global, pero que en realidad produjo el efecto contrario, desencadenó en la mayor oleada de inseguridad que ha vivido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín», ha comentado al respecto.