¿Qué le pasa a Sánchez en el cuello? ¿Se ha cortado al afeitarse?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Palacio de la Moncloa y su aspecto ha vuelto a convertirse en tema de conversación. En esta ocasión, una pequeña herida o rojez en el cuello del jefe del Ejecutivo, probablemente derivada de un corte al afeitarse, ha sido lo que ha llamado la atención en un físico que continúa deteriorándose con el paso de los meses. Todo ello, debido a la tensión derivada de la corrupción que le acorrala, tanto en el ámbito laboral como en el familiar, y de numerosas crisis políticas.

¿Qué le pasa a Sánchez en el cuello? Se desconoce lo que le ha ocurrido al presidente del gobierno en esta zona, pero podría tratarse de un grano o incluso una herida pequeña derivada del afeitado. Ya son varios los días en los que este corte acompaña a Pedro Sánchez, quien ya en la cena previa a la inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, el pasado domingo, posó ante las cámaras con la rojez en el cuello, más agravada si cabe que este miércoles.

El estado físico de Pedro Sánchez ha destacado en los últimos meses por una pérdida de peso notable que se le nota, sobre todo, en el rostro. La imagen del presidente del Gobierno, en comparación con sus primeros años al frente del Ejecutivo, confirma que el estrés ha provocado que se muestre desmejorado, con las facciones muy marcadas y múltiples arrugas.

El 12 de junio, en la comparecencia tras la dimisión de Santos Cerdán, hasta entonces secretario de Organización del PSOE, por su implicación en la trama de corrupción, Sánchez sorprendió por su aspecto, en el plano negativo, por el desgaste. Semanas después, en plena crisis por los incendios que asolaron numerosos territorios de la Península Ibérica, el presidente del Gobierno también provocó comentarios debido a su aspecto, más marcado si cabe debido al moreno que le aportaron sus vacaciones familiares de varias semanas en Lanzarote.

El deterioro de Sánchez

Pese a sus también largas vacaciones de Navidad,apareció en su primera comparecencia de 2026, desde París,, con el rostro enjuto y rasgos de adelgazamiento muy marcados. El deterioro del presidente del Gobierno se ha convertido en una constante e incluso un, Ricardo Gómez Díez, compartió hace meses con OKDIARIO una valoración sobre lo que le sucede al jefe del Ejecutivo.

«El deterioro progresivo se ha visto a nivel de canas, que es degenerativo pero se acentúa con un estrés crónico», destacó el experto en conversación con este medio. Asimismo, la pérdida de peso, según Gómez, responde a «un cuadro ansioso, bastante claro», e incluso advierte de que Sánchez «posiblemente tenga un tratamiento médico para mantener el sueño».

«En los próximos dos años si aguanta Sánchez vamos a ver un deterioro acrecentado. El límite a nivel físico y psicológico puede acabar con un estado muy deteriorado», advirtió en agosto, algo que se ha ido confirmando en los meses posteriores.