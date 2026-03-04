Mallorca sigue reinventando su oferta turística: visitas al hipódromo de Son Pardo para conocer el trote

Mallorca sigue reinventando su oferta turística, cultural y gastronómica, ahora con visitas guiadas al hipódromo de Son Pardo en Palma para conocer el trote, una tradición hípica arraigada donde caballos trotadores arrastran un ligero carro llamado sulky con un conductor sentado.

La iniciativa, bautizada como Mallorca Trot Experience, ha sido presentada esta semana por el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes, Pedro Bestard, en la feria turística ITB de Berlín, al igual que hizo en enero en Fitur, para convertir el mundo del trote en un reclamo cultural y no únicamente deportivo.

La propuesta, según ha detallado el Consell, va dirigida a un público internacional que pueda estar interesado en actividades «auténticas y diferenciadas» como visitar el hipódromo de Son Pardo.

El proyecto contempla un recorrido por una quincena de estaciones temáticas a través de las cuales conocer la historia y la evolución del trote en Mallorca, la cría de los caballos, el papel de los campesinos, las competiciones y los oficios tradicionales vinculados a este deporte. La idea es que estas visitas guiadas finalicen con una comida tradicional mallorquina.

«El trote forma parte del patrimonio cultural y deportivo de Mallorca y representa una experiencia turística singular, arraigada al territorio y representa un gran atractivo turístico para mercados como el alemán, el francés o los países nórdicos, donde esta disciplina también cuenta con una importante tradición», ha defendido Bestard.

El gran escaparate anual es el Gran Premi Nacional de Trot, que se celebra en Son Pardo, suma décadas de historia y 92 ediciones, a lo que hay que sumar carreras con frecuencia semanal en el propio recinto. El año pasado el número de carreras en el hipódromo de Son Pardo pasó de 238 a 252 competiciones anuales, mientras que el de Manacor acogió 408 carreras, consolidándose cómo uno de los espacios esenciales del trote en la isla.

Este año además está prevista una reforma integral de la pista de competición de Son Pardo, después de 25 años de antigüedad, así como otras actuaciones de modernización que permitirán mejorar la calidad deportiva y la experiencia del público.

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) ha aumentado un 85% la partida destinada a inversiones en los hipódromos de Son Pardo y Manacor, hasta 1,7 millones de euros, frente a los 935.000 euros destinados a estas infraestructuras en 2025.

De este modo, el capítulo de inversiones registra un crecimiento significativo y están previstas cuatro principales inversiones a realizar el próximo 2026.