El Consell reformará la pista de competición del Hipódromo de Son Pardo de Palma 25 años después

El Consell de Mallorca reformará la pista de competición del Hipódromo de Son Pardo de Palma 25 años después. El Instituto del Deportes Hípico de Mallorca (IEHM) de la institución insular aumenta para 2026 un 85 % la partida destinada a inversiones en los hipódromos de Son Pardo y Manacor, hasta 1,7 millones de euros, frente a los 935.000 euros destinados a la mejora de las infraestructuras de 2025.

Así, el capítulo de inversiones registra un crecimiento significativo y están previstas cuatro principales inversiones a realizar el 2026. En el hipódromo de Palma, la reforma integral de la pista de competición de Son Pardo (500.000 euros) y la sustitución de la iluminación y la megafonía (500.000 euros) tras 25 años de antigüedad.

Por su parte, en el hípico de Manacor se contempla instalar aire acondicionado en el restaurante (400.000 euros) y cimentar y canalizar las aguas pluviales de las cuadras y boxes del hipódromo (200.000 euros).

El Instituto Hípico de Mallorca dispondrá el 2026 de un presupuesto global de 5,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,5 % respecto al ejercicio anterior.

Una importante subida, que se suma al aumento del 18,8 % registrado el 2025. Así, en solo dos años, se ha incrementado el presupuesto un 37 %, cumpliendo con el compromiso de la institución insular de reforzar y consolidar el trote como un referente cultural, deportivo y económico en la isla.

Más subvenciones al trote

También destaca el aumento de 150.000 euros en la aportación destinada a la Federación Balear de Trote, que dispondrá de 1,4 millones de euros, un 12 % más que el 2025, lo que permitirá ampliar el calendario de carreras en los hipódromos gestionados por el IEHM.

Por su parte, la Federación Hípica de las Islas Baleares contará con una subvención de 85.000 euros, un 13 % más que en el ejercicio anterior.